Milli şair Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı\'nın kabulünün 105\'inci yılında kabri başında anıldı

Milli şair Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105'inci yıl dönümünde Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 105'inci yıl dönümünde milli şair Mehmet Akif Ersoy, Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen törene İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Bölge Komutanı Tümgeneral Serkan Tezel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, Eyüpsultan Kaymakamı Dr. Arslan Yurt, Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Dr. M. Mücahit Yentür, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin ile çok sayıda öğrenci katıldı. Program İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. İstanbul Müftüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncel tarafından başta Mehmet Akif Ersoy olmak üzere İstiklal mücadelesinin tüm kahramanları ve şehitler için dua edildi. Tören, İstanbul Valisi Davut Gül ve protokol üyelerinin Mehmet Akif Ersoy'un kabrine karanfil bırakmasının ardından sona erdi.

Ortaokul öğrencisi Reyyan Suksurrova, "Ben Özbekistanlıyım ama ardından buraya gelip gördüm, çok gururlandım. 5 yıldır Türkiye'deyim, 7'nci sınıfa gidiyorum" dedi.

"Bir ülkenin en önemli değeri marşıdır, milleti, meclisi, bayrağıdır"

Bir başka ortaokul öğrencisi Tarkan Topel ise, "İstiklal Marşı'nın ülkemiz için ne kadar değerli olduğunu hepimiz biliyoruzdur. Bir ülkenin en önemli değeri marşıdır, milleti, meclisi, bayrağıdır. Bugün için hepimiz üzgünüz ama gururluyuz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL