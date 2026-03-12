Milli şair Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105'inci yılında kabri başında anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milli şair Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105'inci yılında kabri başında anıldı

Milli şair Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı\'nın kabulünün 105\'inci yılında kabri başında anıldı
12.03.2026 12:15  Güncelleme: 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli şair Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105'inci yıl dönümünde Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Milli şair Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105'inci yıl dönümünde Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 105'inci yıl dönümünde milli şair Mehmet Akif Ersoy, Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen törene İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Bölge Komutanı Tümgeneral Serkan Tezel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, Eyüpsultan Kaymakamı Dr. Arslan Yurt, Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Dr. M. Mücahit Yentür, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin ile çok sayıda öğrenci katıldı. Program İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. İstanbul Müftüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncel tarafından başta Mehmet Akif Ersoy olmak üzere İstiklal mücadelesinin tüm kahramanları ve şehitler için dua edildi. Tören, İstanbul Valisi Davut Gül ve protokol üyelerinin Mehmet Akif Ersoy'un kabrine karanfil bırakmasının ardından sona erdi.

Ortaokul öğrencisi Reyyan Suksurrova, "Ben Özbekistanlıyım ama ardından buraya gelip gördüm, çok gururlandım. 5 yıldır Türkiye'deyim, 7'nci sınıfa gidiyorum" dedi.

"Bir ülkenin en önemli değeri marşıdır, milleti, meclisi, bayrağıdır"

Bir başka ortaokul öğrencisi Tarkan Topel ise, "İstiklal Marşı'nın ülkemiz için ne kadar değerli olduğunu hepimiz biliyoruzdur. Bir ülkenin en önemli değeri marşıdır, milleti, meclisi, bayrağıdır. Bugün için hepimiz üzgünüz ama gururluyuz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Mehmet Akif Ersoy, Mehmet Akif Ersoy, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Milli şair Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105'inci yılında kabri başında anıldı - Son Dakika

Emekli bayram ikramiyesi için ödeme takvimi belli oldu Emekli bayram ikramiyesi için ödeme takvimi belli oldu
Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının katili tanıdık çıktı Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının katili tanıdık çıktı
İzmir’de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi İzmir'de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi
İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun
Şoförün konuşması İBB davasına damga vurdu: Kızımı ayda 45 dakika görüyorum Şoförün konuşması İBB davasına damga vurdu: Kızımı ayda 45 dakika görüyorum
ABD’de Beyaz Saray’ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı ABD'de Beyaz Saray'ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı

13:03
Tarihi operasyon başlıyor Real Madrid’den Galatasaray’a 110 Milyon euro
Tarihi operasyon başlıyor! Real Madrid'den Galatasaray'a 110 Milyon euro
12:57
Dehşete düşüren görüntü: Bir kadın, biri yarı çıplak diğeri bıçaklı iki erkek
Dehşete düşüren görüntü: Bir kadın, biri yarı çıplak diğeri bıçaklı iki erkek
12:09
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı MSB açıklık getirdi
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi
12:05
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
11:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkarak veriler işte en yaşlı il
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkarak veriler! işte en yaşlı il
11:37
Rusya’dan İran’a savaş kazandıracak destek İHA taktikleri vermişler
Rusya'dan İran'a savaş kazandıracak destek! İHA taktikleri vermişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 13:13:22. #7.13#
SON DAKİKA: Milli şair Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105'inci yılında kabri başında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.