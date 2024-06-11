Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malezya Savunma Bakanı ile Görüştü

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'ye birtakım ziyaretlerde bulunmak için gelen Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin'i, Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Askeri bando tarafından iki ülke ulusal marşlarının çalındığı törende, Nordin'in onur kıtasını selamlamasının ardından iki bakan görüşme gerçekleştirecek. - ANKARA