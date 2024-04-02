Milli Savunma Bakanlığı\'ndan Cumhuriyetimizin 100. Yılında Fotoğraf Sergisi

Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri engelli bireyler için uygun güzergahlar tespit etti

Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan proje, Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen poster yarışmasında ikincilik ödülü kazandı. Proje, engellilerin şehir içinde sorun yaşamadan gezebilecekleri rotaları gösteren ve karşılaştıkları sorunları ilgili birimlere iletmelerini sağlayan bir mobil uygulama olarak tasarlandı. Proje danışmanı, projenin tüm engellilerin sosyal hayatını kolaylaştırmayı amaçladığını belirtti. Mobil uygulama, engellilerin fotoğraf çekerek ve açıklama ekleyerek sorunlu alanları işaretlemelerini ve yerel yönetimlerden çözüm beklemelerini sağlayacak. Proje, Gümüşhane'nin engebeli yapısı nedeniyle engellilerin ulaşımında yaşanan aksaklıkları gidermeyi hedefliyor.