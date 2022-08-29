MSB: "İnsani yardım malzemelerini taşıyan TSK'ya ait iki uçağımız daha Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti" - Son Dakika
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MSB: "İnsani yardım malzemelerini taşıyan TSK'ya ait iki uçağımız daha Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti"

29.08.2022 01:01
MSB: "İnsani yardım malzemelerini taşıyan TSK'ya ait iki uçağımız daha Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti"

Milli Savunma Bakanlığı, Pakistan'da selde zarar gören Pakistanlılar için 2 uçağın daha hareket ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pakistan'da selde zarar gören Pakistanlılar için 2 uçağın daha hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizin yardım eli sel felaketlerinde zarar gören Pakistanlı kardeşlerimize uzanmaya devam ediyor.

İnsani yardım malzemelerini taşıyan TSK'ya ait iki uçağımız daha Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Pakistan, Ankara, TSK, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel MSB: 'İnsani yardım malzemelerini taşıyan TSK'ya ait iki uçağımız daha Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti' - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB: "İnsani yardım malzemelerini taşıyan TSK'ya ait iki uçağımız daha Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti" - Son Dakika
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