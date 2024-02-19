Milli Savunma Bakanlığı, Super Mushshak IIB ile yapılan uçuşları paylaştı - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanlığı, Super Mushshak IIB ile yapılan uçuşları paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Super Mushshak IIB ile yapılan uçuşları paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine yeni giren eğitim uçağı Super Mushshak IIB ile Geleceğin Kartalları Hava Harbiyelilerin uçuşlarının görüntülerini paylaştı. Uçuşlar, Yalova Meydan Komutanlığında gerçekleştirildi.

19.02.2024 15:42
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Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine yeni giren eğitim uçağı Super Mushshak IIB ile hava Harbiyelilerin uçuşlarının görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine yeni giren eğitim uçağı Super Mushshak IIB ile Geleceğin Kartalları Hava Harbiyelilerin uçuşları, Yalova Meydan Komutanlığında icra edildi" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Milli Savunma Bakanlığı, Super Mushshak IIB ile yapılan uçuşları paylaştı - Son Dakika

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