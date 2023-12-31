Milli Savunma Bakanlığı Yeni Yıl Mesajı

Milli Savunma Bakanlığı, yeni yıl nedeniyle bir video paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yayımladığı videolu mesajda Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerine ilişkin görüntüler yer aldı. Yayımlanan mesajda ise şu ifadelere yer verildi:

"Karlı dağların ötesinden seslenen bir rüzgarın sesidir Mehmetçik Barışın, huzurun ve güvenliğin teminatıdır Mehmetçik Umutlu yarınları bekleyen coğrafyaların çocuklarına uzanan ellerdeki şefkattir Mehmetçik. Bir parçası olduğumuz milletimizin ve kahraman Mehmetçiğimizin yeni yılı kutlu olsun". - ANKARA