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Milli Savunma Bakanlığı Yeni Yıl Mesajı

Milli Savunma Bakanlığı, yeni yıl nedeniyle bir video paylaştı. Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerine ilişkin görüntülerin yer aldığı videolu mesajda, Mehmetçik'in barışın, huzurun ve güvenliğin teminatı olduğu vurgulandı. Milli Savunma Bakanlığı, milletin ve kahraman Mehmetçiğin yeni yılını kutladı.

Milli Savunma Bakanlığı Yeni Yıl Mesajı
31.12.2023 - 11:21,
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Milli Savunma Bakanlığı, yeni yıl nedeniyle bir video paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yayımladığı videolu mesajda Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerine ilişkin görüntüler yer aldı. Yayımlanan mesajda ise şu ifadelere yer verildi:

"Karlı dağların ötesinden seslenen bir rüzgarın sesidir Mehmetçik Barışın, huzurun ve güvenliğin teminatıdır Mehmetçik Umutlu yarınları bekleyen coğrafyaların çocuklarına uzanan ellerdeki şefkattir Mehmetçik. Bir parçası olduğumuz milletimizin ve kahraman Mehmetçiğimizin yeni yılı kutlu olsun". - ANKARA

Kaynak: İHA
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