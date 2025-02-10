Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır: 'Türkiye'nin Erken Seçime İhtiyacı Var' - Son Dakika
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Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır: 'Türkiye'nin Erken Seçime İhtiyacı Var'

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Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ön seçim yöntemini eleştirerek Türkiye'nin erken seçime ihtiyacı olduğunu vurguladı. Çayır, mevcut siyasi durumun değişmesi için iktidar değişikliğinin gerekli olduğunu ifade etti.

10.02.2025 12:38  Güncelleme: 13:11
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Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı için ön seçim yöntemini yanlış bulduğunu dile getiren Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır "Erken seçim şarttır" dedi.

2024 yılı yerel seçimlerinde Yozgat'tan bağımsız belediye başkan adayı olan Bekir Kormaz'ı ziyaret için gittiği Yozgat'ta konuşan Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır vatandaşlarla gündemdeki konuları değerlendirdi. Türkiye'nin sorunlarını çözebilmesi için iktidar değişimine ihtiyaç olduğunu ve bunun için de erken seçimin şart olduğunu dile getiren Çayır şöyle konuştu:

"Allah nasip ederse, Türkiye'de biz dönüşüm başlatmak istiyoruz, yeni bir sistem, yani insanı merkezi oturtan bir sistem başlatmak istiyoruz. Bu sebeple de yollardayız. Önümüzdeki günlerde biz yakın bir seçimin olabileceği düşüncesiyle çalışmalarımıza başladık. Türkiye'nin bir erken seçime ihtiyacı var. Kimlerle yola çıkacağız? Milli Yol Partisi ittifak içerisinde olacaktır ama ittifakın bir, yani kendisini sadece bir yere taşıması için değil, Türkiye'yi bir yere taşınmak için hareket edecektir. Muhalif bir partiyiz, gerçekten mevcut olan, mevcut siyasi partilere baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin biraz yanlış konumlandığını ve yanlış yürüdüğünü söyleyebilirim. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi ön seçimle kendi cumhurbaşkanı adayını belirleyebilir ama Türkiye'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyemez, muhalefetin cumhurbaşkanı adayını belirleyemez. Bir yanlış içerisinde olduğunu ifade edebilirim. Eğer yarın, bir gün muhalefetle birlikte hareket etmek istiyor, muhalefetin küçükten büyüğe birçok partisinden destek almak istiyorsa, farklı kesimleri yanında bulmak istiyorsa mutlaka o partilerinde, yani kamuoyuna dönüp, ön seçimi kamuoyuyla yapması lazım. Parti içindeki önseçim Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimini kazandırmaz. Bu metodu yanlış buluyorum.

Ekonomiyle ilgili konulara değinmek gerekirse de, Türkiye şu an bir çöküntü içerisindedir. Gerçekten artık alım gücü bitmiş bir milletten ve toplumdan bahsediyoruz. Emeklileri gerçekten ay sonunu zor getirmekteler ve bırakın normal bir hayatını yaşamayı artık yoksulluk sınırının gittikçe daraldığı söylenebilir. Türkiye dünyada 6. sırada. Hangi konuda 6. sırada? Hayat pahalı sıralamasında dünya 6'cısı maşallah. Onun içinde Türkiye'nin bir kafa değişimine, iktidar değişimine ihtiyacı vardır, bunun içinde bir erken seçim şarttır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır: 'Türkiye'nin Erken Seçime İhtiyacı Var' - Son Dakika

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