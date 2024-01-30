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Mimar Mustafa Büyükuncu Gaziantep Mimarlar Odası Başkanlığına Aday Oldu - Son Dakika
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Mimar Mustafa Büyükuncu Gaziantep Mimarlar Odası Başkanlığına Aday Oldu

Mimar Mustafa Büyükuncu, Gaziantep Mimarlar Odası'nın genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Büyükuncu, zor ekonomik şartlar altındaki mimarların Oda'yı yanlarında hissedecekleri bir dönemi başlatacaklarını belirtti.

Mimar Mustafa Büyükuncu Gaziantep Mimarlar Odası Başkanlığına Aday Oldu
30.01.2024 - 13:02,  Güncelleme: 13:21
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Mimar Mustafa Büyükuncu, 3-4 Şubat tarihlerinde yapılacak olan Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi'nin genel kurulunda Başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Zor ve ağır ekonomik şartlar altındaki mimarların, Oda'yı yanlarında hissedecekleri bir dönemi başlatacaklarını açıklayan Büyükuncu, Gaziantep'in tüm meslek sorunlarına duyarlı, sorumluluk içerisinde hareket eden bir hizmet anlayışı içerisinde olacaklarını açıkladı.

Meslek yaşamında 24.yılını tamamlayan Mustafa Büyükuncu, "Mimarlık yaşamım boyunca mesleğimi hep layıkıyla ve hakkıyla yapmaya gayret gösterdim. Son yıllarda pandemi, deprem ve ekonomik sorunların gölgesinde yalnız bırakıldığımız bir dönemi geride bıraktık. Görüştüğümüz her üye, bu süreçte maalesef Oda'mızın ilgisizliğinden, meslektaşına karşı duyarsızlığından, sahadaki sorunların yeteri kadar gündeme taşınmamasından şikayet eder hale geldi. Elini sıktığım, görüştüğüm, istişare ettiğim üyelerimiz değişim mesajını net olarak verdi. Meslektaşlarımın da onayını alarak 18.Dönem Şube Yönetim Kurulu'nda aday olmayı mesleğime ve şehrime karşı taşıdığım bir sorumluluk olarak kabul ettim" dedi.

"Üyelerimiz ve kentimiz hep önceliğimiz olacak"

Büyükuncu "Yıllardır ihmal edilen, sadece seçim dönemlerinde hatırlanan üyemizin, Odamıza olan aidiyet duygusunu yeniden kazandırmak istiyoruz. Her ay düzenlenecek olan üyelerimizle birlikte planladığımız Mimarlık Meclislerine aktif katılımı sağlamakla beraber, yurt içi, yurt dışı teknik ve kültürel gezi programları düzenlemek önceliklerimiz arasındadır. Mesleki dayanışma ve bir araya gelebilme ortamlarını oluşturmak için yoğun bir çaba içerisinde olacağız. Görev dönemimizde üyelerimizle aktif şekilde kullanacağımız Platform hesabımızdan üyelerimizin tüm sorunlarına çözüm üretmeye gayret edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Kamu yararının takipçisi, soran, sorgulayan bir Oda"

Mimarlar Odası'nın misyonu gereği bu şehrin tüm sorunlarına duyarlı olmayı ve çözüm üretmeyi kabul eden bir anlayış içerisinde hareket edeceğini kaydeden Büyükuncu "Şehrimizde görev alan tüm sivil toplum kuruluşları, sektör paydaşlarımız ve kamu kuruluşlarıyla iletişim kanallarımızı sonuna kadar açık tutacağız. Çözüm arayan, soran, sorgulayan bir anlayışla kamu yararının takipçisi olacağız" şeklinde konuştu.

Genel kurula davet etti

Mustafa Büyükuncu, 3-4 Şubat 2024 tarihinde Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Salonu'nda yapılacak olan seçime tüm meslektaşlarını davet ederek, "Seçime katılım sağlamak, oy kullanmak her mimar arkadaşımızın demokratik hakkıdır. Bu anlamda tüm meslektaşlarımızı oyunu kullanmaya, Oda'mıza ve mesleğimize sahip çıkmaya davet ediyor, 18.Dönem Şube seçimlerimizin kentimize, üyelerimize ve tüm şehir sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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