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Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı, Yeni Yıla Atatürk Bilekliği Hediye Ederek Girdi - Son Dakika
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Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı, Yeni Yıla Atatürk Bilekliği Hediye Ederek Girdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Gurbet Çamoğlu, yeni yıla saatler kala mahalle sakinlerini unutmadı. Atatürk'ün imzasının yer aldığı bileklikleri hazırlayarak mahalle sakinlerine dağıtan Muhtar Çamoğlu, yeni yıllarını kutladı ve barış, koruma ve iyilik dileklerinde bulundu.

Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı, Yeni Yıla Atatürk Bilekliği Hediye Ederek Girdi
31.12.2023 - 17:49,  Güncelleme: 17:51
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Yeni yıla saatler kala mahalle sakinlerini unutmayan Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Gurbet Çamoğlu, sokak sokak gezerek mahallelerindeki vatandaşlara Atatürk'ün imzasının yer aldığı bileklik hediye etti.

Aydın'ın Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Gurbet Çamoğlu, her yıl olduğu gibi bu yıl da mahalle sakinlerini unutmadı. Yeni yıl öncesinde kapı kapı gezen Muhtar Çamoğlu, hazırladığı Atatürk imzasını taşıyan bileklikleri mahalle sakinlerine dağıtarak, yeni yıllarını kutladı. Muhtar Çamoğlu, kendi imkanları ile hazırladığı 5 bin adet Atatürk bilekliği ve Tuğba Kuruyemiş'in de gönderdiği kahveleri vatandaşlara takdim ederken, mahalle sakinleri de anlamlı hediye için teşekkür etti.

Yeni yılın vatandaşlara huzur ve mutluluk getirmesini temenni eden Muhtar Gurbet Çamoğlu; "2024, tüm dünyaya barış getirsin, kadınlar ve çocuklar korunsun. Toplumca kollansın. Doğanın değeri bilinsin, sokak hayvanlarını kimse incitmesin. Çok şey istiyoruz, çünkü hepimiz daha iyi bir hayatı hak ediyoruz. Umarım 2024, barışa iyiliğe açılan dileklerin kabul olduğu bir yıl olur. Herkese iyi seneler" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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