Mimarlar Odası 49. Olağan Genel Kurulu'nda önemli konular ele alındı - Son Dakika
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Mimarlar Odası 49. Olağan Genel Kurulu'nda önemli konular ele alındı

Mimarlar Odası 49. Olağan Genel Kurulu\'nda önemli konular ele alındı

Bandırma Temsilcilik Başkanı Çağrı Aldemir, Mimarlar Odası 49. Olağan Genel Kurulu'nda sektördeki önemli konuları gündeme taşıdı. Aldemir, yeni mezun mimarların odaya üye olması, yapı denetim havuz sistemindeki aksaklıklar ve mevcut otopark yönetmeliğinin engel oluşturması konularında çözüm bulunması gerektiğini belirtti. Aldemir ayrıca yeni yönetim kurulunu tebrik etti ve diğer görevlilere de kutlama mesajı iletti.

26.04.2024 10:20  Güncelleme: 10:23
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Mimarlar Odası 49. Olağan Genel Kurulu'nda Bandırma Temsilcilik Başkanı Çağrı Aldemir, sektördeki önemli konuları ele alarak gündeme taşıdı.

19-20-21 Nisan tarihlerinde düzenlenen Mimarlar Odası 49. Olağan Genel Kurulu'na Türkiye genelinden 821 delege katılım sağladı. Balıkesir Delegesi olarak toplantıya katılan Bandırma Temsilcilik Başkanı Çağrı Aldemir, 7 kişiden oluşan divan kuruluna seçildi.

Toplantının kapanış konuşmasını gerçekleştiren Çağrı Aldemir konuşmasını üç ana başlık altında topladı. Çağrı Aldemir İlk olarak yeni mezun mimarların odaya üye olmasının sağlanması için neler yapılması gerektiğini açıkladı ve kendi çalışmalarından örnekler verdi. İkinci olarak yapı denetim havuz sistemindeki aksaklıklardan söz etti. Üçüncü olarak mevcut otopark yönetmeliğinin eski yapı stoğunun yenilenmesinin önündeki en büyük engel olduğundan söz ederek bu problemlerin çözülmesi konusunda mutlaka Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile görüşülüp çözüm bulunması gerektiğini belirtti. Çağrı Aldemir, konuşmasını teşekkürlerle tamamladı. Çağrı Aldemir, "49.Dönemde göreve gelen yeni yönetim kurulunu tebrik eder, TMMOB Delegeliğine seçilen Balıkesir Şube Başkanımız Betül Dikici, Onur Kuruluna seçilen Nurdan Topoğraf ve Denetleme Kuruluna seçilen Birol Yıldızdağ'ı da kutlarız," dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Mimar, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mimarlar Odası 49. Olağan Genel Kurulu'nda önemli konular ele alındı - Son Dakika

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