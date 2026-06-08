Mindanao'da Şiddetli Deprem: 15 Ölü, 129 Yaralı - Son Dakika
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Mindanao'da Şiddetli Deprem: 15 Ölü, 129 Yaralı

08.06.2026 10:04
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Filipinler'in Mindanao adasında 7.8 büyüklüğünde depremde 15 kişi hayatını kaybetti, 129 kişi yaralandı.

Filipinler Sivil Savunma Ofisi, Mindanao adası açıklarında 7.8 büyüklüğündeki depremde 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 129 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'in güneyindeki Mindanao adası açıklarında 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel saatle 07: 37 sıralarında yaşanan sarsıntı 10 kilometre derinlikte kaydedilirken, depremin ardından kıyı kesimler için tsunami uyarısı yapıldı. Filipinler Sivil Savunma Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Büyük paniğe neden olan depremde 15 kişinin hayatını kaybettiği, 129 kişinin de yaralandığı açıklandı. Filipinler Sivil Savunma Direktörü Rodrigo Sosmena, hayatını kaybedenlerden 12'sinin Soccsksargenbölgesinden olduğunu kaydetti.

Ülkenin güneyini vuran depremde çoğunluğu ticari işletmeler olmak üzere çok sayıda bina yıkıldı.

Depremin büyüklüğüne ilişkin farklı açıklamalar geldi

Öte yandan, resmi kurumlardan depremin büyüklüğüne ilişkin farklı açıklamalar geldi. Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs) sarsıntının 7.0 büyüklüğünde olduğunu duyururken, Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Kurumu (BMKG) depremin büyüklüğünü 7.7 olarak ilan etti. - MANILA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mindanao'da Şiddetli Deprem: 15 Ölü, 129 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mindanao'da Şiddetli Deprem: 15 Ölü, 129 Yaralı - Son Dakika
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