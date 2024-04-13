Minibüs yangınında binaya sıçrama

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Minibüs alevlere teslim oldu, yangın binaya sıçradı

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde minibüste çıkan yangın yanındaki binaya sıçrarken, minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Karaçulha Mahallesi Mezarlık Caddesi'ndeki üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bir evin önünde park halindeki 48 AEL 608 plakalı minibüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Minibüsten alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hızla büyüyen yangın evin ikinci katına sıçradı. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında tamamen yanan minibüs kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı evde de maddi hasar meydan geldi. Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.