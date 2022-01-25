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Minibüslü çaycı yola çıkanların içini ücretsiz sıcak çayla ısıtıyor - Son Dakika

Minibüslü çaycı yola çıkanların içini ücretsiz sıcak çayla ısıtıyor

25.01.2022 17:09
Minibüslü çaycı yola çıkanların içini ücretsiz sıcak çayla ısıtıyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çay ocağına çevirdiği minibüsüyle seyyar olarak çaycılık yapan bir esnaf, soğuk ve yağışlı havalarda yola çıkan sürücü ve araç içerisindeki yolcuların içini ücretsiz olarak servis ettiği sıcak çay ikramlarıyla ısıtıyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çay ocağına çevirdiği minibüsüyle seyyar olarak çaycılık yapan bir esnaf, soğuk ve yağışlı havalarda yola çıkan sürücü ve araç içerisindeki yolcuların içini ücretsiz olarak servis ettiği sıcak çay ikramlarıyla ısıtıyor.

Ağır kış koşullarının hüküm sürdüğü Beyşehir ilçesinde, ilçe merkezinin Konya ve Isparta çıkışındaki polis kontrol noktalarında bekleyen seyyar çaycı Ferhat Çelik, yoldan geçen ya da yol ulaşıma kapatıldığı için bekletilmek durumunda kalan tır ve ağır tonajlı araçların sürücüleri ve araç içerisindeki yolcularla, soğukta görev yapan polis ekiplerine ücretsiz kağıt bardaklarda çay ikram ediyor. Yola çıkan sürücüler ve araçların içerisindeki yolcular minibüs içerisine kurulan soba sayesinde bir süre dinlenerek ısınma imkanı da bulabiliyor.

Ferhat Çelik, market sektöründe çalıştığını belirterek, özel günlerde soba kurarak çay ocağına çevirdiği minibüsüyle seyyar olarak ilçe halkına hizmet verdiğini anlattı. Konya ve Isparta yollarının tır ve çekici türü araçlar için kapatıldığını öğrenince, polisin görev yaptığı kontrol noktalarına minibüsüyle geldiğini belirten Çelik, "Yola çıkan, yolda kalan sürücülerimize çay dağıtmaya geldik. Sabahın saat 7'sinden bu yana mesai yapıyorum. Minibüsümüzde güzel sıcak bir ortam oluşturduk. Burada da kısa süreli de olsa ısınıp dinlenebiliyorlar" diye konuştu. - KONYA

Minibüslü çaycı yola çıkanların içini ücretsiz sıcak çayla ısıtıyor
Minibüslü çaycı yola çıkanların içini ücretsiz sıcak çayla ısıtıyor
Minibüslü çaycı yola çıkanların içini ücretsiz sıcak çayla ısıtıyor
Minibüslü çaycı yola çıkanların içini ücretsiz sıcak çayla ısıtıyor
Minibüslü çaycı yola çıkanların içini ücretsiz sıcak çayla ısıtıyor
Minibüslü çaycı yola çıkanların içini ücretsiz sıcak çayla ısıtıyor

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Beyşehir, Tragger, Esnaf, Konya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Minibüslü çaycı yola çıkanların içini ücretsiz sıcak çayla ısıtıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Minibüslü çaycı yola çıkanların içini ücretsiz sıcak çayla ısıtıyor - Son Dakika
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