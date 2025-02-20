Minik Aysun\'un Kartopu İsteği, Başkan ile Eğlenceli Buluşmaya Dönüştü

Yerel

Arnavutköy'de kar mesaisi devam ederken sıcak bir buluşma yaşandı. Belediye çağrı merkezini arayan minik çocuğun kartopu talebinde bulundu. 8 yaşındaki Aysun Miray Arslan, "Lütfen sokağımızdaki karları temizleme Mustafa amca, kartopu oynamak istiyorum!" dedi. Küçük Aysun'un bu çağrısı, Başkan Mustafa Candaroğlu ile çocukların eğlenceli bir gün geçirmesine vesile oldu.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı, Arnavutköy'ü beyaza bürürken belediye ekipleri, vatandaşların günlük yaşamlarını aksatmamak için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Ana arterlerden ara sokaklara kadar geniş bir alanda kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ederken, küçük bir çocuğun içten çağrısı, bu yoğun mesaiye renk kattı.

"Mustafa amca, kartopu oynamak istiyorum"

8 yaşındaki Aysun Miray Arslan, evinin önünden geçen kar küreme araçlarını görünce büyük bir heyecan yaşadı. Karların temizlenmeye başlamasıyla üzülen küçük Aysun, cama koşarak "Lütfen sokağımızdaki karları temizleme Mustafa amca, kartopu oynamak istiyorum!" diyerek seslendi. Ardından Arnavutköy Belediyesi Çağrı Merkezi'ni arayarak kar topu oynayamadıklarını söyledi ve Başkan Mustafa Candaroğlu ile görüşmek istediğini iletti.

Bu içten isteğe kayıtsız kalmayan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, kısa sürede Aysun ve mahalledeki diğer çocuklarla buluştu. Kar yağışının keyfini doyasıya çıkarmak isteyen çocuklarla büyük bir kar topu oyunu başlatan Candaroğlu, çocukların oluşturduğu takımlara katılarak kıyasıya bir mücadele verdi. Neşeli anların yaşandığı buluşmada, çocuklarla birlikte kardan adam yapan Candaroğlu, onların mutluluğuna ortak oldu. Küçük Aysun'un gözlerindeki sevinç görülmeye değerdi.

Eğlenceli anların ardından Candaroğlu, çocuklara çeşitli hediyeler vererek bu özel günü unutulmaz bir hatıraya dönüştürdü. Mahalle sakinleri de bu samimi buluşmaya tanıklık ederken, çocukların mutluluğuna ortak oldu.

Öte yandan, Arnavutköy Belediyesi ekipleri, vatandaşların olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi adına kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Özellikle hastane, okul ve toplu taşıma güzergahlarında yoğun bir çalışma yürütülürken, ekipler gün boyunca sahada görev yapmaya devam edecek.

Kar yağışı süresince belediyenin tüm birimleri teyakkuz halinde olacak ve ekipler 7/24 görev başında bulunarak vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını sürdürecek. - İSTANBUL