Minik Başkanlar Germencik\'te Koltuğu Devraldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Germencik Belediye'sini ziyaret eden minikler başkanlık koltuğunu Başkan Burak Zencirci'den devraldı.

Belediye Başkanı Burak Zencirci'yi makamında ziyaret eden minikler görevi devralarak talimatlarını iletti. Miniklerin taleplerini doğrudan iletmeleri için birim müdürleri makam kapısında hazırda beklerken, genç başkanların isteklerini tek tek not etti. Belediye başkan yardımcılarının da makam koltuklarına oturan minik başkanlar talep ve beklentilerini iletti Belediye Başkanı ve başkan yardımcılarının taleplerini dinleyen Başkan Zencirci, "Çocuklarımızın talimatlarını yerine getirmek için var gücümüzle çalışacağız" dedi. Öte yandan ziyaretin sonunda çocuklara hediye takdim eden Başkan Zencirci verdikleri talimatların takibini sağlamak için belediyeyi sık sık ziyaret etmeleri için ricada bulundu.

İlkokul çocuklarının ardından ziyarete gelen ana okulu öğrencisi minikler de Germencik Belediyesi'nde koltuğa geçti. Başkan Zencirci miniklerin de talimatlarını dinleyerek, isteklerini yerine getirmek için söz verdi.

Koltuğu çocuklara devreden Başkan Zencirci çocukların her daim emrinde olduklarının bilinmesini istediğini belirterek, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız dolayısıyla koltuklarımızın gelecekteki sahipleri belediye başkan ve başkan yardımcılarımızı ağırladık. İlkokul ziyaretinde Germencik Belediye Başkanımız Efe Özkul, belediye başkan yardımcılarımız Öykü Nisa Erdoğan ve Ada Hasbi'den; ana okulu ziyaretinde de Germencik Belediye Başkanı Uğur Kayra Kartallı ile beraberindeki başkan yardımcılarımız Aydan Kocabaş, Öykü Yüksel, Esila Asel Öztürk ve Asel Tezbaşaran'den en kısa sürede yerine getireceğimize dair talimatlarımızı aldık. Emir ve talimatlarını yerine getirmek için tüm gücümüzle çalışacağız. Kıymetli başkanlarım her daim emrinizdeyiz" dedi. - AYDIN