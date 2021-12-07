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Minik Duru, kayıp kedisini resmini çizip direklere astığı ilanlarla arıyor - Son Dakika

Minik Duru, kayıp kedisini resmini çizip direklere astığı ilanlarla arıyor

07.12.2021 10:59
Minik Duru, kayıp kedisini resmini çizip direklere astığı ilanlarla arıyor

Antalya'nın Serik ilçesinde 'Ponçik' ismini verdiği kedisini kaybedince verdiği kayıp ilanı ile gündeme gelen gizemli çocuk bulundu.

Antalya'nın Serik ilçesinde 'Ponçik' ismini verdiği kedisini kaybedince verdiği kayıp ilanı ile gündeme gelen gizemli çocuk bulundu.

'Ponçik Aranıyor' ilanı ile kayıp kedisinin resmini çizerek, direklere asan çocuğun 5 buçuk yaşında ki anaokulu öğrencisi Duru Temur olduğu ortaya çıktı. Minik hayvansever Duru'nun babası Okan Temur ise kızının yaptığı resim ile Ponçik'in haber olmasını görünce çok şaşırdıklarını belirterek," Kızım, baba ben resim yapayım asalım, Ponçiği bulalım' diye çok ısrar etti ben de kıramadım" dedi. Minik hayvansever Duru ise kedisini çok özlediğini, çizdiği resmi kedisini bulmak için yaptığını belirterek "Hayvanları sevelim" mesajı verdi.

Serik ilçesine bağlı Akçaalan mahallesinde yaşayan Temur ailesinin iki çocuğundan biri olan Duru, kaybolan kedisinin bulunması için resim yaparak babasından resmi direklere asmasını istedi. Bunun üzerine baba Okan Temur, kızıyla birlikte kayıp olan Ponçik'ın resmini direklere astı. Yapılan resmi gören mahalleli ise bu duruma hem üzüldü hem de şaşırdı.

"Sokakta besliyorduk"

Ponçik'in sokak hayvanı olmasına rağmen kızıyla duygusal bir bağ kurduğunu belirten baba Temur," Biz Ponçik'i sokakta besliyorduk. Kendisi sokak kedisiydi ama tüm bakımlarını yapıyorduk. Elimizden geldiği kadar besliyorduk. Çocuğumda çok seviyordu kediyi. Yaklaşık 1 haftadır kayıp, bulamadık çocuğum çok üzüldü. İşte 'baba ben resim yapayım asalım, Ponçiği bulalım' diye çok ısrar etti ben de kıramadım. Resim yaptı, bir kaç yere astık. Daha fazla yaptı resim aslında ama biz iki yere astık sadece. Aradık, bir haftadır kayıp maalesef bulamadık. Belki başına bir işte gelmiş olabilir bilemiyoruz" diye konuştu.

"Çok seviyordu"

Kızının çok sevdiği kedisi Ponçiğin bulunması için yaptığı resmi, direklere asmalarının haber olmasına çok şaşırdıklarını anlatan Temur, "İlk haberi eşim gördü. Şaşırdık, bir kaç resim atmıştım arkadaşlarıma. Onlarda söyledi. Duyduk biz de olayın haber olduğunu. Duru sokakta ki hayvanları her zaman beslemek istiyor zaten. Ev de ne bulduysa ya da marketten bir şey alınca bunları da hayvanlara alalım besleyelim diye ama Ponçik, Duru'ya biraz daha yakındı. Sokak kedisi de olsa direk kucağına geliyordu, hiç kaçmıyordu. Onun için çok seviyordu" şeklinde konuştu.

5 buçuk yaşındaki Duru ise Ponçik adını verdiği kedisini çok özlediğini, çizdiği resmi kedisini bulmak için yaptığını belirterek "Hayvanları sevelim" dedi. - ANTALYA

Minik Duru, kayıp kedisini resmini çizip direklere astığı ilanlarla arıyor
Minik Duru, kayıp kedisini resmini çizip direklere astığı ilanlarla arıyor
Minik Duru, kayıp kedisini resmini çizip direklere astığı ilanlarla arıyor
Minik Duru, kayıp kedisini resmini çizip direklere astığı ilanlarla arıyor
Minik Duru, kayıp kedisini resmini çizip direklere astığı ilanlarla arıyor
Minik Duru, kayıp kedisini resmini çizip direklere astığı ilanlarla arıyor

Akçaalan, Antalya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Minik Duru, kayıp kedisini resmini çizip direklere astığı ilanlarla arıyor - Son Dakika


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