"Minik Hayaller Bağış Mağazaları" için ülkenin dört bir köşesinde bağışlar toplandı - Son Dakika
Üye Girişi

"Minik Hayaller Bağış Mağazaları" için ülkenin dört bir köşesinde bağışlar toplandı

28.06.2022 15:29

"Minik Hayaller Bağış Mağazaları" için ülkenin dört bir köşesinde bağışlar toplandıVAN Van'da 2017 yılında kurulan Türkiye'nin ilk hastane içi bağış mağazası olan "Minik Hayaller Bağış Mağazaları" için ülkenin dört bir köşesinden bağışlar toplandı.

"Minik Hayaller Bağış Mağazaları" için ülkenin dört bir köşesinde bağışlar toplandı

VAN Van'da 2017 yılında kurulan Türkiye'nin ilk hastane içi bağış mağazası olan "Minik Hayaller Bağış Mağazaları" için ülkenin dört bir köşesinden bağışlar toplandı.

Bir grup sosyal medya fenomeni, tedavi gören hasta çocuklar için ülke genelinde bir kampanya başlattı. Kampanya çerçevesinde toplanan örgü ve sağlıklı oyuncaklar, grup tarafından Van'a getirildi. Bağışı yapılan oyuncaklar yine sosyal medya fenomenleri tarafından Van YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezindeki Minik Hayaller Çocuk Mağazası'na yerleştirdi. Oyuncaklar daha sonra çocuk onkoloji ve hematoloji bölümündeki hastalara dağıtıldı.

Konuya ilişkin konuşan Hastane Başhekimi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit Haluk İliklerden, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2017 yılındaki görevi sırasında hayata geçirdikleri çocuk mağazasının Sağlık Bakanlığı tarafından örnek uygulama projesi olarak birincilik ödülü aldığını anımsattı. Aynı projeyi bir yıl önce Dursun Odabaşı Tıp Merkezinde de başlattıklarını ifade eden Başhekim İliklerden, her iki mağazada 30 binden fazla ihtiyaç, bakım ve kıyafet gibi ürünlerin hasta çocuklara dağıtıldığını söyledi. Bağış mağazasının Türkiye'deki ilk projelerden olduğunu hatırlatan İliklerden, "Bugün de hastanemizde, ülkemizin dört bir tarafından gelen sağlık personelleri ve sosyal medya fenomenleri tarafından başlatılan bir kampanyayla bağışların takdim edilmesi ve çocuklara dağıtılması etkinliği yapıldı. Mutluluk duyduğumuz bir gün geçiriyoruz. Ülke genelinde başlatılan kampanyada elde edilen bağışları, özellikle çocuk onkoloji ve hematoloji bölümündeki hastalarımıza dağıtacağız. Bu hassasiyetlerinden ötürü tüm bağışçılara ve kampanyayı başlatan internet fenomenlerine teşekkür ediyorum" dedi.

Kampanyayı başlatan sağlık çalışanı Paramedik Hatice Genç ise özelikle kanser tedavisi gören ve ihtiyaç sahibi çocuklar için bir çalışma yaptığını belirterek, "Bu yardım kampanyamız ilk değil ve inşallah son da olmayacaktır. Kanser tedavisi gören çocuklara sağlık açısından daha uygun oyuncaklar getirdik. Sosyal medya hesabımda gönül dostlarımız var. Türkiye'nin her yerinden oyuncakları örüp gönderdiler. Oyuncakları hastanenin ardından köy çocuklarına ulaştıracağız" diye konuştu.

Kampanyayı başlatan sosyal medya kullanıcılarına, hastane yönetimince çiçek ve teşekkür belgesi takdim edildi.

Oyuncak dağıtımına Hastane Başhekimi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit Haluk İliklerden, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Büşra Tapan Soğanda, İl Ambulans Servisi Başhekim Yardımcısı Dr. Melda Önal ve sosyal medya fenomenleri katıldı.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz kuru laf istemiyoruz, biz netice istiyoruz. Orta sahada top çevirmekten bıktık' Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz kuru laf istemiyoruz, biz netice istiyoruz. Orta sahada top çevirmekten bıktık' Atlama kulelerinde yeniden göçükler meydana geldi Atlama kulelerinde yeniden göçükler meydana geldi
Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Van, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Minik Hayaller Bağış Mağazaları' için ülkenin dört bir köşesinde bağışlar toplandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:47 Marcao, Sevilla ile söz kesti! Teklif edilen 10 milyon euroluk bonservis bedeli taraftarın tepkisini çekti
15:47 21 yaşındaki şarkıcı Yrma Lydya, 79 yaşındaki kocası tarafından öldürüldü!
15:30 Iğdır'da 38 ayrı suçtan aranıyordu! Saklandığı bazada yakalandı
15:28 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maskeler geri gelecek mi?" sorusunu cevapladı: Kötü günler geride kaldı, müsterih olun
15:06 Fenerbahçe, Emre Mor'u renklerine bağladı! İşte bonservis bedeli
14:49 Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrolünde yer aldığı Barbie filminin ilk set fotoğrafları paylaşıldı
14:46 CHP'li Özgür Özel, AK Parti'ye Aykut Erdoğdu üzerinden seslendi: Biz ne ses kayıtları duyduk, gıkınız çıkmadı
14:46 Bakan Nebati, BDDK'nın kredi kararıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi: Dövizle işiniz yok, TL ile iş yapın
14:45 Uçaktaki olaya FBI dahil oldu! Bir adam ilişkiye girdiği anları tüm yolculara gönderdi
14:12 TRT'nin Türk Milli Takımları için yaptığı videoda Arap ezgilerinin yer alması büyük tepki çekti! Eleştiriler sonrası video yayından kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 15:56:06. #1.11#
SON DAKİKA: "Minik Hayaller Bağış Mağazaları" için ülkenin dört bir köşesinde bağışlar toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement