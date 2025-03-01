Minik Motocross Yeteneği: Deniz

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İstanbul Beylikdüzü'nde yaşayan 3 buçuk yaşındaki Deniz Boran Balcı, motosiklet tutkusu ve becerileriyle göz doldurdu. Ailesinin denetiminde Büyükçekmece'de kumsalda antrenman yapan minik motocross sporcusu çevrede izleyen vatandaşların da büyük ilgisini çekti.

Henüz 2 yaşının başındayken denge bisikleti ve ardından elektrikli bisiklet ile tanışan Balcı çiftinin ilk ve tek çocuğu Deniz Boran Balcı, ailesinin sayesinde motocross'a uygun tipte minik bir motosiklete kavuştu. Tam teçhizatlı koruma kıyafetiyle babasının yanında Büyükçekmece'de kumsalda antrenman yapan minik çocuk izleyen vatandaşların ise büyük beğenisini topladı. Minik Deniz'in 5 yaşından itibaren ise dünya çapında yaşıtlarının olduğu motocross yarışmalarına katılması bekleniyor.

Deniz'in babası Nihat Balcı, 3 buçuk yaşındaki oğlunun 7 aydır motocross ile ilgilendiğini ifade ederek, "Önce bisiklet vardı onunla başladı. Sonrasında pedallı bisiklete geçtik. Ben biraz önünü açtım. Denge ile arası çok iyiydi. Bir baktık denge bisikleti ile iyi gidiyor bütçemizi zorladık elektrikli bisiklet aldık. Motorun başlangıcı o oldu. Elektrikli bisiklette çok iyiydi. Türkiye'de çok fazla yok ama internetten görüyoruz yurt dışında çocuklar çok güzel işler yapıyorlar. Önemli olan ailelerin önünü açması. Her çocukta bir potansiyel var bizde bunu değerlendirelim dedik. Şu anda yaş itibariyle yarışmaya katılacak yaşta değil. 5 yaşında katılabilecek. Bizde yavaş yavaş hazırlanıyoruz. Biz şu anda eğleniyoruz kumda denge çalışıyoruz. Esas hocası var o eğitiyor. Zeki hocamızın katkısı çok büyük. Her şeyi profesyonel kıyafetler. Trafiğe kapalı alanlarda kullandırıyoruz" dedi. - İSTANBUL