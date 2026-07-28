Minik Muhammed Nadir Bir Operasyonla Hayata Tutundu

Bursa'da 22 haftalıkken ciğerinde kist olduğu farkedilen minik bebek annesinin karnındayken akciğerine takılan şant ile hayata tutundu.

Anne karnında çok nadir yapılan operasyon sayesinde sağlığına kavuşan minik Muhammed'i kucaklarına alan genç çift Bursa Şehir Hastanesi doktorlarına teşekkür etti.

Bursa'da ikamet eden Ali ve Hana Şentürk çifti, 2 sene önce dünya evine girdi. Hana Şentürk gebeliğin 22 haftasına geldiğinde karnındaki bebekte Konjenital Pulmoner Havayolu Malformasyonu (CPAM) olarak adlandırılan, akciğerde büyük kistik lezyonlarla seyreden nadir bir hastalık tespit edildi. Bursa Şehir Hastanesi Perinatoloji Kliniği'nde takip edilen bebekte, ilerleyen haftalarında yapılan takiplerde kistik lezyonun hızla büyüdüğü, kalpte yer değiştirmeye neden olduğu ve anne adayında polihidramniyoz geliştiği belirlendi. Bunun üzerine gebeliğin 30. haftasında Perinatoloji Uzmanı Dr. Gökalp Şenol liderliğindeki ekip tarafından ultrasonografi eşliğinde fetüse torakoamniyotik şant uygulandı. Anne karnında gerçekleştirilen girişimle akciğerde biriken kistik sıvı amniyon boşluğuna yani anne karnına boşaltılarak kalp ve akciğer üzerindeki bası başarıyla ortadan kaldırıldı.

Başarılı müdahalenin ardından gebelik sorunsuz şekilde devam ederken, anne adayı 37. gebelik haftasında sağlıklı bir doğum gerçekleştirdi. Doğum sonrasında yenidoğanın ilk stabilizasyonu sağlandıktan sonra Çocuk Cerrahisi Kliniği'nden Prof. Dr. Serpil Sancar ve ekibi tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonla tedavi süreci tamamlandı. Ameliyat sonrası dönemde ise Yenidoğan Yoğun Bakım Kliniği'nden Doç. Dr. Bayram Ali Dorum, Doç. Dr. Erbu Yarcı ve yenidoğan yoğun bakım ekibinin titiz takibi sayesinde bebek sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

Oğlu Muhammed'i doktor kontrolüne getiren baba Ali Şentürk, "Gökalp hocamın tespitiyle ekibinin gerçekleştirmiş olduğu muazzam bir operasyon oldu. Onun akabinde tabii ki Serpil hocamın ve ekibinin de çok büyük katkıları oldu. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Bizim hiç ummadığımız, beklemediğimiz bir şeydi. Tabii ki herkesin başına gelebilir ama bizim bir vatandaş olarak bilmediğimiz bir durum. Böyle bir şeyle karşılaştık. Allah'a şükürler olsun ki Gökalp hocamız ve Serpil hocamız sayesinde atlatmış olduk çok şükür. Anne karnında böyle bir operasyon yapılacağını duyduğumda ilk başta çok şaşırdım. Tabii ki hocamın daha önce yapmış olduğu ameliyatların tecrübelerinden dolayı kendisine güvendik. İyi ki de güvenmişiz. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

Başarılı bir operasyonla minik Muhammed'in sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesine vesile olan Perinatoloji Uzmanı Dr. Gökalp Şenol, "Hastamız gebeliğin 20. haftasında bebeğin akciğerinde kist olması nedeniyle dış merkezden bize geldi. Takipler esnasında biz bu kistin büyüdüğünü, sağlam akciğer dokusu ve kalbe ciddi derecede bası yaptığını tespit ettik. Bunun üzerine gebeliğin 30. haftasında bu kiste şant yani bir nevi bir tüp takarak bu kist içeriğinin annedeki amniyon sıvı boşluğuna boşalmasını sağladık. Amacımız ciğer dokusu ve kalbe olan basıyı engelleyip bebeğin gelişimini güvenli bir şekilde sağlamasıydı. Tabi bu kesin bir tedavi yöntemi değil. Buradaki amacımız bizi güvenli bir şekilde doğuma ulaştırmaktı. Nitekim 37. haftada sağlıklı bir doğum gerçekleşti. İlk günde başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Şu an sağlık durumu gayet iyi. Takipleri devam ediyor. Herhangi bir başka operasyon alması gerekmiyor" diye konuştu.

Çocuk Cerrahisi Kliniği'nden Prof. Dr. Serpil Sancar ise, "Bu olguda en önemli nokta anne karnında bebeğe erken teşhis konulmasıdır. Takiben tüm cerrahi sürecin anne karnından başlayarak planlanmış olmasıdır. Anne karnındayken problem olan akciğere takılan şant sayesinde bebek 37. haftaya kadar yaşatılabilmiş ve doğum sonrası 1. gününde hastalığa neden olan sol akciğer alt lobu cerrahi olarak çıkarılmıştır. Ameliyat sonrası hastamız sorunsuz olarak taburcu edilmiştir. Annesi çok stresliydi. Doğum sonrasında kendisini neler bekliyor, bebeğiyle ilgili problemler çözülecek mi, yoksa bu hastalık ilerleyecek mi bu konuda endişeleri vardı. Biz kendisine doğum öncesinde zaten bilgilendirme yaptık. Gökalp hocamızla, ameliyat öncesinde, bebek doğmadan önce görüşmelerimizi yapmıştık. Anneye de bu konuda neler yapacağımız konusunda bilgi verdik. Bu tabii ona bir güven verdi, bir rahatlama sağladı. Doğum sonrasında da ameliyatını çok hızlı yapıp erken dönemde güzel sonuçlar alınca annesi de zaten rahat bir şekilde bu süreci atlattı. Taburculuk sırasında da çok duygulu ve güzel anlar yaşadık. Sonrasında hep birlikteydik zaten. Şu an çok mutlular. Bu ameliyatları bizler yapıyoruz çünkü nadir bir hastalık. Pek çok merkezden bize bu bebekler gönderiliyor. Ancak anne karnındayken bu şekilde problem olup kist hızla büyüyerek kalbi karşı tarafa itmesi, bebeği sıkıntıya soktuğu vakalar çok nadir. Buradaki en önemli şey 20. haftadayken perinatolojinin bunu tanımış ve tespit etmiş olması, hemen görmesi ve bebeğin herhangi bir hayati tehlike oluşturmadan müdahalesine kurtarılması ve doğuma kadar da yaşatılabilmesi. Burada herhalde en önemli nokta bu. Onun dışında bu bebekler zaten bizim ameliyat ettiğimiz, doğum sonrasında akciğer ameliyatı yaptığımız bebekler. Bu arada bu bebeklerin uyutulması, akciğere müdahelesi sırasında anestezi ekibimizin katkısı çok büyük. Bu bebekler doğduktan sonra solunum desteğine ihtiyaçları vardı. Yeni doğan uzmanlarımızın katkısı çok büyük. Ameliyat sırasında 3 uzmanımızla birlikte ameliyatı yaptık. Ameliyathane hemşiremiz. Birlikte güzel ve sonuçları güzel olan bir ameliyat yaptık" dedi.

Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Salih Metin de "Bugün burada, tıbbın bilgi birikimi, ileri teknolojisi ve ekip çalışmasının bir hayatı nasıl değiştirebildiğine hep birlikte tanıklık ediyoruz. Bursa Şehir Hastanesi Perinatoloji Kliniğimizde takip edilen gebemizin bebeğinde, anne karnında yaşamı tehdit eden nadir bir akciğer hastalığı olan Konjenital Pulmoner Havayolu Malformasyonu (CPAM) tespit edildi. Yapılan değerlendirmelerde hastalığın ilerlediği ve bebeğimiz açısından ciddi risk oluşturduğu görüldü. Bu başarı, tek bir kliniğin değil; Perinatoloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Cerrahisi, Yenidoğan Yoğun Bakım, Anestezi, Radyoloji, ameliyathane ve hemşirelik ekiplerimizin uyum içinde yürüttüğü örnek bir multidisipliner çalışmanın sonucudur. Her biri kendi alanında büyük bir özveriyle görev yapan çalışma arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Bursa Şehir Hastanesi olarak yalnızca hastalıkları tedavi etmeyi değil, en zor ve en özellikli vakalarda dahi umut olmayı hedefliyoruz. Sahip olduğumuz güçlü akademik kadro, ileri teknolojik altyapı ve deneyimli sağlık çalışanlarımız sayesinde anne karnındaki bir bebeğin yaşamına dokunabilecek düzeyde sağlık hizmeti sunabiliyoruz. Sağlık Bakanlığımızın "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda, vatandaşlarımıza en ileri tanı ve tedavi yöntemlerini sunmaya, sağlık hizmetinin her alanında kaliteyi ve güveni artırmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı başarıda emeği geçen tüm hekimlerimize, hemşirelerimize ve sağlık çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. En büyük mutluluğumuz, sağlıklı bir bebeği ailesine kavuşturabilmiş olmaktır. Bebeğimize ve ailesine sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür diliyorum" diye konuştu.