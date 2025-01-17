Minik Öğrenciler İlk Karnesini Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Minik Öğrenciler İlk Karnesini Aldı

Geniş Video İzle

Osmaneli'de öğrenciler, Vali Aygöl'ün katılımıyla ilk karne heyecanını yaşadı.

17.01.2025 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecikli minik öğrenciler ilk karne heyecanı yaşadı

BİLECİK - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde minik öğrenciler ilk karne heyecanı yaşarken, karnelerini valinin elinden aldı.

Osmaneli Hisarcık-Beşevler İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Yarıyıl Karne Dağıtım Töreni, büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Törene, Bilecik Valisi Şefik Aygöl katıldı ve öğrencilere karnelerini ve hediyelerini vererek, sevinçlerine ortak oldu. Bilecik genelinde toplam 202 okulda eğitim gören 39 bin 252 öğrenci, 2 bin 992 öğretmenin özverili çalışmalarıyla ilk yarıyılı başarıyla tamamladı. Yoğun geçen eğitim sürecinin ardından öğrenciler, yarıyıl tatiline başlamanın mutluluğunu yaşadı.

Vali Aygöl, törende yaptığı konuşmada öğrencileri tebrik ederek, "Eğitim-öğretimdeki başarının temelinde öğretmenlerimizin gayreti, velilerimizin desteği ve öğrencilerimizin azmi yatıyor. Hepinizi kutluyorum, tatilinizi güzel değerlendirerek dinlenmeyi unutmayın" dedi.

Törenin ardından öğrencilere karneleri teslim edilirken, okul bahçesindeki neşeli anlar dikkat çekti. Öğrenciler, öğretmenleri ve aileleriyle birlikte mutluluklarını paylaştı.

Minik Öğrenciler İlk Karnesini Aldı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Osmaneli, Bilecik, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Minik Öğrenciler İlk Karnesini Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
22:55 Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat
22:47 Türkiye’den kopya çektiler Yunanistan’da savunmada yeni dönem Türkiye'den kopya çektiler! Yunanistan'da savunmada yeni dönem
22:10 Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi
16:46 Trump’ın ’Rusya’ çağrısı sonrası NATO’da ilk adım Litvanya’dan geldi Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım Litvanya'dan geldi
09:17 Hava sahasını işgal eden Rusya’ya NATO’dan gözdağı Hava sahasını işgal eden Rusya'ya NATO'dan gözdağı
09:14 “Edip Akbayram öldü“ iddiasına kızından yalanlama geldi "Edip Akbayram öldü" iddiasına kızından yalanlama geldi!
09:05 Altın fiyatları tam gaz Altın fiyatları tam gaz!
08:51 Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı
08:49 Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği’ni harekete geçirdi Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği'ni harekete geçirdi
08:40 ABD’de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti ABD'de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti
08:30 Acun Ilıcalı Galatasaray’ın eski yıldızı ile anlaştı Acun Ilıcalı Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı
08:23 TSK’nın operasyonu elebaşı Salih Müslim’i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 02:33:13. #1.11#
SON DAKİKA: Minik Öğrenciler İlk Karnesini Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.