Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları tarafından karşılanan Zübeyde Hanım Çocuk Sosyal Tesisi ile Türkan Saylan Çocuk Sosyal Tesisi öğrencileri, merak ettikleri soruların cevabını buldu. Çiçeklerin yetiştirilmesi ve büyümesi konularında da bilgi alma imkanına kavuşan çocuklar, Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti. Geziden büyük keyif aldıklarını söyleyen çocuklar, çiçeklerle fotoğraf çektirdikten sonra alandan ayrıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Türkan Saylan, Bilecik, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Minik öğrenciler sera alanını gezerek, çiçekleri tanıdı - Son Dakika

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