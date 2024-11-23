Minik Öğrencilerden Alpaslan'a Destek - Son Dakika
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Minik Öğrencilerden Alpaslan'a Destek

Minik Öğrencilerden Alpaslan\'a Destek

Diyarbakır'da ilkokul öğrencileri, SMA hastası Alpaslan Arslan için bağış etkinliği düzenledi.

23.11.2024 16:24
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Diyarbakır'da ilkokul 2'inci sınıf öğrencileri SMA hastası olan ve valilik onayıyla kampanya başlatılan Alpaslan Arslan bebeğe anlamlı destek verdi. Minik öğrenciler, 'Alpaslan'a hayat ol, bağış yap' sloganı ile yaptığı etkinlik ile harçlıklarını Alpaslan bebeğe bağışladı.

Öğretmenim Okulları öğretmenlerinin desteği ile ilkokul 2'inci sınıf öğrencileri SMA hastası Alpaslan Arslan için bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe katılan minik yürekler yaptıkları anlamlı destek ile büyüklerine örnek oldu. Etkinlikte öğrencilere içi boş harfler dağıtılarak boyandı. Keyifli dakikalar yaşayan öğrenciler etkinlik sonrasında hep bir ağızdan bağırarak 'Alpaslan'a hayat ol, bağış yap' diyerek herkesi duyarlılığa davet etti. Etkinlik sonunda öğrenciler harçlıklarından biriktirdikleri paralarla Alpaslan'a bağışta bulundu.

Kampanyanın yürütücüsü ve Alpaslan Arslan'ın avukatı Zeynep Kahraman, miniklerin duyarlılığı karşısında çok mutlu olduklarını söyledi. Kahraman, "Okullara kutu bırakma mantığı ile gittim. Özellikle devam eden kampanyada vatandaşların duyarsız olduğunu görünce küçük yaştaki çocukların daha duyarlı hale gelmesi için ön ayak olmak istedik. Okul öğretmenleri ile yaptığımız istişareler sonucunda öğrencilerin duyarlılık kazanması için harçlıklarını Alpaslan ile paylaşma kararı aldılar. Bunun neticesinde okulda bir etkinlik düzenledik. 'Alpaslan'a hayat ol, bağış yap' adı altında bir etkinlik düzenledik. Her bir çocuğa içi boş harfler dağıtıldı ve boyandı. Böylelikle kampanyada ilkokul öğrencileri keyifli bir zaman geçirme imkanı da doğdu. Minik çocuklar sınıfça topladıkları paraları Alpaslan'a destek olmak üzere bağışladı" dedi.

Minik çocuklar büyüklere örnek oldu

İlkokul 2. sınıf öğrencilerinin yaptığı bu anlamlı hareketin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Avukat Zeynep Kahraman, "Çünkü bu yaşta paylaşıma yönelik hissedilen duyguların, ileride tekrarlanacağı kanaatindeyiz. Çocuklar büyüklere hep bir ağızdan 'Alpaslan'a destek ol, bağış yap' şeklinde seslenerek ağabeylerine ve ablalarına örnek oldu. Minik çocuklarımızın duyarlılığını büyüklerimizden de bekliyoruz. Alpaslan'a destek için tüm duyarlı vatandaşların kampanyaya müdahil olmalarını istiyoruz. Bu duyarlılık konusunda herkesten maddi ve manevi destek bekliyoruz. Kampanyanın yayılması için Alpaslan adına açılan hesapların takip edilerek bağış yapılmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

Valilik onayı ile kampanya başlatılan 7 aylık SMA hastası Alpaslan Arslan'ın tedavisinin tamamlanması için 82 milyon liraya ihtiyaç duyulduğu belirtildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Minik Öğrencilerden Alpaslan'a Destek - Son Dakika

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