Minik Öğrencilerden Atık Temizliği - Son Dakika
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Yerel

Minik Öğrencilerden Atık Temizliği

03.06.2025 15:49
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Uşak'ta öğrenciler, 'Minik Eller Temiz ve Bilinçli Yarınlar' etkinliğiyle çevre temizliği yaptı.

Uşak'ta minik eller gelecekleri için atık topladı

Uşak'ta Çevre Haftası kapsamında minikler atık topladı

Minik Eller Temiz ve Bilinçli Yarınlar sloganıyla atık toplama etkinliği düzenlendi

UŞAK - Uşak'ta Karaağaç Göledi kıyısında ve çevresinde bulunan ormanlık alanda "Minik Eller Temiz ve Bilinçli Yarınlar" sloganıyla atık toplama etkinliği düzenlendi.

Çevre Haftası kapsamında Uşak merkeze bağlı Karaağaç köyü sınırları içeresinde bulunan Karaağaç Göledi kıyısında ve çevresinde bulunan ormanlık alanda Hasan Hilmi Ortaokulu, Mehmet Emin Hoşgör Ortaokulu ve Tüprag İmam Hatip Lisesi'nden toplam 200'den fazla öğrencinin katılımıyla 'Minik Eller Temiz ve Bilinçli Yarınlar' sloganıyla atık toplama etkinliği düzenlendi. Etkinlik, öğrencilerin çevre haftası panosuna ellerinin izini bırakmasıyla başladı. Ardından öğrenciler ve öğretmenler gölet kıyısında ve ormanlık alanda bulunan atıkları topladı.

Etkinlik hakkında bilgi veren Let's Do It Türkiye - Uşak İl Temsilcisi Sude Cangür; "Etkinliğin temel amacı küçük öğrencilerimizle birlikte gelecek nesillere bilinç ve farkındalık kazandırmak. Öğrencilere bu noktada etkinlikler yaparak, uygulamalı bir şekilde göstererek onları gelecek nesillerde veya gelecek dönemlerde bu bilinçle devam etmesini hedefliyoruz." dedi.

Bu tür etkinliklerin hem öğrencilere hem de çevreye büyük katkı sağladığını aktaran Cangür; "Şu anda öğrencilerimiz bilinçleniyorlar. Bilinçlendiklerinde ise aslında çevresindeki insanları da bilinçlendirmiş oluyorlar. Bu noktada da aslında farkındalık yaygınlaşmış oluyor. İnsanlar bilinçlendiğinde doğayı, çevreyi ve geleceği kurtarmış olacak. Bu tür etkinliklerin ve farkındalıkların yaygınlaşması gerekiyor. Her insanın kendisine düşen görevin yerine getirmesine davet ediyorum. İnsanlar bilinçlendiğinde doğayı kurtarmış, çevreyi ve geleceğimizi kurtarmış olacağız. Herkesi bilinçlendirmeye davet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Eğitim, Tüprag, Çevre, Yerel, Yaşam, Uşak, Son Dakika

Son Dakika Yerel Minik Öğrencilerden Atık Temizliği - Son Dakika

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