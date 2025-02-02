Minik Öğrencilerden Emniyet Müdürü'ne Ziyaret - Son Dakika
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Minik Öğrencilerden Emniyet Müdürü'ne Ziyaret

Minik Öğrencilerden Emniyet Müdürü\'ne Ziyaret

Bilecik'te minik öğrenciler, İl Emniyet Müdürü Yılmaz'a hayırlı olsun ziyareti yaptı.

02.02.2025 16:09
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Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz'a minik öğrenciler hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Yarıyıl tatiliyle birlikte İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz'a hayırlı olsun ziyaretleri kesintisiz sürdü. Yılmaz'ın bu seferki konukları ise okul öncesi minik öğrenciler oldu. 'Büyüyünce ne olacaksın' sorusuna yanıt veren minik öğrencilerden biri polis olmak isterken diğer öğrenci ise öğretmen olmak istediğini söyledi. Keyifli geçen sohbette yüzler gülerken, İl Müdürü Yılmaz çocuklara yarıyıl tatil hediyesi olarak oyuncak hediye etti. Çocukların mutlu dolu anları fotoğraflara yansıdı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Minik Öğrencilerden Emniyet Müdürü'ne Ziyaret - Son Dakika

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