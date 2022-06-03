Minik öğrencilerden geri dönüşüm defilesi

Van'ın Başkale ilçesindeki Çocuk Akademisi'nde okul öncesi eğitim gören öğrenciler geri dönüşüme dikkat çekmek için geri dönüşüm malzemelerinden tasarlanan kostümleri giyerek defile gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde desteklenen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi bünyesinde Türkiye'de birçok uygulama başlatıldı. Başkale ilçesinde bulunan Çocuk Akademisi'nde eğitim gören öğrenciler de geri dönüşüme dikkat çekmek için bir etkinlik düzenledi. Minik öğrenciler, öğretmenlerinin çeşitli materyallerden tasarladığı kıyafetleri giydi. Öğrenciler yaptıkları defile ile kıyafetlerini sergiledi. - VAN