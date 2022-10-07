Minik öğrencilerin itfaiye ilgisi - Son Dakika
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Minik öğrencilerin itfaiye ilgisi

07.10.2022 08:38
Minik öğrencilerin itfaiye ilgisi

Çanakkale Çan Belediyesi İtfaiye ekipleri Osman Çaneri ilkokul öğrencilerini ağırladı.

Çanakkale Çan Belediyesi İtfaiye ekipleri Osman Çaneri ilkokul öğrencilerini ağırladı.

İtfaiye haftası etkinlikleri çerçevesinde Çan Osman Çaneri ilkokul öğrencileri, ilçe İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ettiler. Öğrenciler, İtfaiye Müdürü İsmail Gezgin'e ve itfaiye personellerine merak ettiklerini sordular. Ziyarette öğrencilere İtfaiye Müdürü İsmail Gezgin tarafından itfaiye hizmet binası gezdirilerek, itfaiyenin görevleri hakkında bilgiler verildi. Ayrıca müdahale araçları ile yangın ve kurtarma hizmetlerinde kullanılan malzemeler de öğrencilere tanıtıldı. Hem eğitim hem de ziyaret amacı taşıyan etkinlikte öğrenciler, itfaiyeyi ve itfaiyeciliği yakından tanıma fırsatı buldu. İtfaiye personelleri, öğrencilere kek ve meyve suyu ikram ettiler. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

Çan Belediyesi, İsmail Gezgin, Çanakkale, İtfaiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Minik öğrencilerin itfaiye ilgisi - Son Dakika

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