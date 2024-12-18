Minik Öğrencilerin Yerli Malı Haftası Kutlaması - Son Dakika
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Minik Öğrencilerin Yerli Malı Haftası Kutlaması

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Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi'nde Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında minik öğrenciler kostümlerle defile yaptı ve bal kabaklı magnolia hazırlayarak ikram etti.

18.12.2024 09:57  Güncelleme: 09:59
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Minik öğrenciler bal kabağından magnolia yaptı

DÜZCE - Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi ve Gündüz Bakımevi'nde Yerli Malı Haftası kutlandı. Minikler evlerinden yiyecekler getirdi, hazırladıkları kostümlerle defile yaptı. Çocuk Üniversitesi'nin minik şefleri ise bal kabaklı magnolia yaparak afiyetle yedi.

Düzce Belediyesi'nin minikleri 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası'na kayıtsız kalmadı. Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi'nde öğrenim gören çocuklar Yerli Malı standı hazırlayarak sebze meyve şeklinde kostümler giyerken Minik Şefler mutfağında yapılan hazırlıklar kapsamında Bal Kabaklı Magnolia yapılarak ikram edildi.

Öte yandan Düzce Belediyesi Belka A.Ş. bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Gündüz Bakımevi öğrencileri de Yerli Malı Haftası'nı unutmadı. Minik öğrenciler kendi elleriyle tasarladığı Yerli Malı temalı kostümlerle rengarenk bir defile düzenledi. Yerli Malı Haftası dolayısıyla yerli malı ürünlerin kullanımına dikkat çekmek amacıyla meyve ve sebze kostümleri ile minikler elma, fındık, portakal ve çilek kılığında podyuma çıktılar. Ayrıca etkinlik kapsamında evlerinden getirdikleri yiyecekleri birbirine ikram eden minikler, örnek bir farkındalığa imza attı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Minik Öğrencilerin Yerli Malı Haftası Kutlaması - Son Dakika

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