Minik Omina'nın Yürüme Başarısı

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5 yaşındaki Özbekistanlı Omina hem yeniden yürüdü, hem de Türkçe öğrendi

Doktorların yürüyemeyeceğini söylediği minik Omina, Eskişehir'de sağlığına kavuştu

Minik Omina: "Hocamla basamakta tutunmadan yürüyoruz"

Uzm. Dr. Türkan Tünerir: "Doktorları onun yürüyemeyeceğini söylemişler"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Fizyomer Terapia Estetica Denta Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi'ne Özbekistan'dan felç şikayetiyle gelen ve doktorların yürüyemeyeceğini söylediği Omina isimli küçük kız, yaklaşık 3 yıl süren tedavisinin ardından yürüyebilmeye başlarken bu sürede Türkçe konuşmayı da öğrendi.

Özbekistan'da yaşamını sürdüren Omina, bebekken felç geçirdi. Bacaklarında hiç hareket olmayan minik kız, 'meningomyelosel' adı verilen bir ameliyat oldu. Doktorların hiç yürüyemeyeceğini söylediği Omina, tedavi olmak için ailesiyle birlikte Fizyomer'e geldi. Yaklaşık 3 yıl süren tedavinin ardından küçük kız, ilk adımlarını Eskişehir'de attı. Önce destek alarak yürümeye başlayan Omina, devam eden tedavisine de artık kendisi adım atarak yürüyebiliyor. Bu süre içinde hastane personeline kendini sevdiren küçük kız, Türkçe konuşmayı öğrendi. Akıcı ve anlaşılır şekilde Türkçe konuşan Omina, hastaneye gelen diğer hastalarla da sohbet etmeyi ihmal etmiyor.

Hem yürümeyi hem de Türkçe'yi Eskişehir'de öğrendi

Çocukluğunu Fizyomer'de geçiren Omina, tatlı hareketleri ile tedavi sürecinde görenlerin ilgi odağı oldu. Dans eden, gördüğü herkesle selamlaşan ve doktorlarla fısıldaşan Özbekistanlı kız, Türkçe'yi de Eskişehir'de öğrendi. Komik tavırları ve özgüvenli konuşması ile dikkat çeken minik Omina, Fizyomer'in tanınan yüzü haline geldi.

"Hocamla basamakta tutunmadan yürüyoruz"

Özbekistanlı Omina, "Burada yürüyoruz, basamağın üstüne çıkıp iniyoruz. Canan hocamla basamakta tutunmadan yürüyoruz, nefes alıp veriyoruz. Koşu bandında yürüyoruz, koşu bandında güzel yürüyorum. Tutunmadan, yan yana gidiyoruz. Fizyomer'i seviyorum" dedi.

"Doktorları onun yürüyemeyeceğini söylemişler"

Omina'nın tedavi süreci hakkında bilgi aktaran Eskişehir Fizyomer Terapia Estetica Denta Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi'nin Kurucusu ve Tıbbi Direktörü Uzm. Dr. Türkan Tünerir, "Omina, bebekken 'meningomyelosel' ameliyatı olmuş ve bacaklarında hiç hareket yokmuş, felç geçirmiş. Doktorları onun yürüyemeyeceğini söylemişler. Fakat, Omina'nın gayretleri, annesinin desteğiyle Fizyomer'de yürüme amacıyla rehabilitasyona başladık. Çabamız yaklaşık 3 buçuk yıl sürdü ama kararlıydık. Hem kendisi hem de biz çok istekliydik. Onu yürütene kadar bu çalışmaları yaptık. Her sene 2-3 ay kadar bize gelip tedavi oldular. Aslında Özbekistan'da yaşıyorlar. İlk geldiğinde bebekti, küçücüktü. Şimdi ise kocaman bir kız oldu. Hatta artık burada da tedavi olurken okula gitmek istiyor" şeklinde konuştu.

"Türkçe'yi az biliyordu, şimdi çok rahat konuşuyor"

Öncelikle kalça ve dizde aktif hareketleri başlattıklarını ifade eden Uzm. Dr. Tünerir, sözlerine şöyle devam etti:

"Yatak içi egzersizleri yaptık, ondan sonra yürüme ve denge egzersizlerine geçtik. Önceleri paralel barda yürüttük, sonra 'walker' ve 2 baston ile yürüttük. Türkçe'yi az biliyordu, şimdi çok rahat konuşuyor. Artık bütün Fizyomer'i tanıyor. Tüm Fizyomer'in sevgilisi, maskotu haline geldi. Hatta yaş günlerini de burada kutluyoruz. Küçüklüğünde burada hatıraları çok.