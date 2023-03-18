Minik poyraz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 200 lira harçlığı kaptı - Son Dakika
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Minik poyraz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 200 lira harçlığı kaptı

18.03.2023 16:10

Minik poyraz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 200 lira harçlığı kaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, minik Poyraz'ın fotoğraf isteğini kırmadı.

Minik poyraz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 200 lira harçlığı kaptı

ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, minik Poyraz'ın fotoğraf isteğini kırmadı. Erdoğan'dan 200 lira harçlığı kapan Poyraz, ilk defa Cumhurbaşkanını gören Poyraz, çok iyi hissettiğini söyledi.

Çanakkale Zaferi'nin 108. Yıldönümü törenleri için Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesine karanfil bırakan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlarla da yakından ilgilendi. Minik Poyraz'ın 'Cumhurbaşkanı' seslenişine 'efendim' diye cevap alınca mutlu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elini öpen Poyraz, 200 lira haçlığı da kaptı. Parayı cebine koyan Poyraz'a takılan Erdoğan, 'anladı buda, parayı tanıyor' dedi.

Daha sonra Erdoğan ile fotoğraf çekinen Poyraz aldığı uzaktan kumandalı arabayla mutluluğu ikiye katlandı. Cumhurbaşkanını ilk defa bu kadar yakından gördüğünü ifade eden Poyraz Köşker, "Nasıl olduğunu sordum. Elini öptüm. Bana 200 lira ve oyuncak araba verdi. Hep onu televizyonlarda görüyordum. Çok iyi gördüm" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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