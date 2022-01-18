Minik Resul'den, başkan Günel'e teşekkür - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesi İkiçeşmelik Mahallesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Resul Çelik, Kuşadası Belediyesi tarafından bölgeye çocuklar için yapılan yatırımlara teşekkür etmek için Başkan Ömer Günel'i makamında ziyaret etti. Derslerinde çok başarılı olan minik Resul'e çeşitli hediyeler veren Başkan Ömer Günel, "Kuşadası'nda her şeyi çocuklarımıza daha güzel bir gelecek sağlamak için yapıyoruz" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ilkokul 2. sınıf öğrencisi Resul Çelik'i, babası Sedat Çelik ile birlikte makamında misafir etti. Ziyarette Başkan Ömer Günel, minik Resul ile sohbet ederek belediye hizmetleri hakkında bilgi verdi. Resul'ün merak ettiği soruları da yanıtlayan Başkan Ömer Günel, derslerindeki başarısı nedeniyle tebrik ettiği Resul Çelik'e çeşitli hediyeler verdi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in gösterdiği ilgi ve yakınlık karşısında çok mutlu olduğunu ifade eden minik Resul, "Başkanımız çocukların eğlenceli vakit geçirebilmesi için mahallemizde yeni park ve oyun alanları yaptı. Bu nedenle tüm arkadaşlarım adına kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Çocukların bir ülkenin geleceğinin teminatı olduğunu belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de, "Çocuklarımızın gözlerindeki ışığı ve mutluluğu görmenin değeri paha biçilemez. Bütün çabamız bu yönde. Kuşadası Belediyesi olarak parkları, yeşil alanları, eğitim kurumları ve sosyal alanları ile çocuklarımıza daha güzel bir kent bırakabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu. - AYDIN