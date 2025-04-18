Minik Tenisçiler Heyecan Dolu Müsabakalarla Yarıştı

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen ve 2024-2025 eğitim-öğretim yılı okul sporları faaliyet programında yer alan minikler kız-erkek tenis müsabakaları sona erdi.

Yeni Mahalle Tenis Kortun'da gerçekleştirilen müsabakalarda 16 okuldan minik tenisçiler kıyasıya mücadele etti. Spor dolu ve heyecanlı anlara sahne olan turnuvada hem sporcular hem de izleyenler unutulmaz anlar yaşadı. Müsabakaların ardından Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, dereceye giren sporcularla yakından ilgilenerek başarılarından dolayı tek tek tebrik etti ve genç raketlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - ADIYAMAN