Minikler, 2'inci Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'nde Spor AŞ ve KAYMEK ile çoşuyor - Son Dakika
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Minikler, 2'inci Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'nde Spor AŞ ve KAYMEK ile çoşuyor

Minikler, 2\'inci Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği\'nde Spor AŞ ve KAYMEK ile çoşuyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2'nci Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği dolup taşarken Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ve KAYMEK A.Ş.'nin birbirinden eğlenceli etkinlikleri de Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'ne ayrı bir renk katıyor.

22.04.2025 10:50  Güncelleme: 10:53
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2'nci Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği dolup taşarken Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ve KAYMEK A.Ş.'nin birbirinden eğlenceli etkinlikleri de Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'ne ayrı bir renk katıyor. Binlerce kitapla ve onlarca yazarla bir araya gelerek kitap sevgisi kazanan çocuklar Spor A.Ş. ve KAYMEK'in etkinliklerinde hem öğreniyor hem de eğleniyor.

18 Nisan Cuma günü coşkulu bir törenle çocuklar tarafından açılış kurdelesi kesilen ve 27 Nisan Pazar gününe kadar Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde minik kitap kurtlarını ağırlayacak Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 2'nci Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği yoğun ilgi görüyor.

Etkinlikler, atölyeler, oyunlar, imza günleri ve çeşitli sürprizlerin yer aldığı 2'nci Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği çocuklar ve ailelerden büyük beğeni toplarken Büyükşehir'in marka kuruluşları Spor A.Ş. ve KAYMEK A.Ş. de miniklere unutulmaz deneyimler sunuyor.

Bu çerçevede, birbirinden keyifli etkinliklerle çocuklara unutulmaz deneyimler sunan ve sosyalleşmelerine katkıda bulunan Spor A.Ş., geleneksel oyunlar, mendil kapmaca, sandalye kapmaca, ahşap oyun alanları ve rengarenk şişme oyun grupları ile spor, eğlence ve kahkaha dolu dostluk ve rekabetin bir arada olduğu etkinliklerle çocukları coşturdu.

KAYMEK A.Ş. ise atölyeler ve zengin içerikli etkinliklerle çocukların el becerilerini geliştirerek eğlenceli ve öğretici aktivitelere imza attı.

2'nci Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'nde kitap sevgisi kazanan çocuklar, Spor A.Ş. ve KAYMEK A.Ş.'nin etkinlikleriyle de doyasıya eğlenerek öğrenmenin tadını çıkardı. Minikler ve aileleri bu güzel organizasyondan dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ederek, çocuk kitap fuarı ve şenliğinin her yıl düzenlenmesini temenni ettiler. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Minikler, 2'inci Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'nde Spor AŞ ve KAYMEK ile çoşuyor - Son Dakika

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