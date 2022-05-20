Minikler Trafik Park'ta hem öğreniyor hem de eğleniyor - Son Dakika
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Minikler Trafik Park'ta hem öğreniyor hem de eğleniyor

20.05.2022 12:34
Minikler Trafik Park'ta hem öğreniyor hem de eğleniyor

Akyazı Belediyesi Trafik Park'ta öğrenciler, hem trafik kurallarını öğreniyor hem de doyasıya eğleniyor.

Akyazı Belediyesi Trafik Park'ta öğrenciler, hem trafik kurallarını öğreniyor hem de doyasıya eğleniyor.

Akyazı Belediyesi tarafından hizmete açılan Trafik Park, yoğun ilgi görüyor. Uygulamalı eğitimlerle çocuklara trafik kurallarının öğretildiği parkı, ilçedeki okullar düzenli olarak ziyaret ediyor. Trafik işaretleri, sinyalizasyon sistemleri, yaya geçitleri, hemzemin geçit, yaya kaldırımları ve benzeri trafik oluşumlarını içeren eğitim pisti ve eğitim sınıflarından oluşan Trafik Park'ı son olarak Pazarköy Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte ziyaret etti. Minik öğrenciler parkta hem trafik kurallarını öğrendi hem de keyifli vakit geçirdi.

Akyazı Belediyesi Trafik Park'ın çocukların sesleri ile şenlendiğini söyleyen Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Çocuklarımızın küçük yaşlarda trafik kurallarını öğrenmelerini önemsiyoruz. İlçedeki okullarımızla koordineli şekilde parkımızda eğitimlerimize devam ediyoruz. Çocuklarımız burada trafik işaretleri, sinyalizasyon sistemleri, yaya geçitleri ve hemzemin geçit gibi kuralları uygulamalı olarak öğreniyorlar. Eğitim sonrasında hem oyun gruplarında hem de bisikletlerde keyifli vakit geçiriyorlar. Parkımız onların sesleri ile şenleniyor. Tüm miniklerimizi öğretmenleri ya da velileri ile birlikte Trafik Park'ımıza bekliyoruz" dedi. - SAKARYA

Minikler Trafik Park'ta hem öğreniyor hem de eğleniyor
Minikler Trafik Park'ta hem öğreniyor hem de eğleniyor
Minikler Trafik Park'ta hem öğreniyor hem de eğleniyor
Minikler Trafik Park'ta hem öğreniyor hem de eğleniyor

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Minikler Trafik Park'ta hem öğreniyor hem de eğleniyor - Son Dakika


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