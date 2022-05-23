Minikler yangın eğitimi aldı - Son Dakika
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Minikler yangın eğitimi aldı

23.05.2022 16:07
Minikler yangın eğitimi aldı

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, miniklere yangın eğitimi verdi.

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, miniklere yangın eğitimi verdi.

Özel bir kreşte bulunan çocukları ziyaret eden Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, buradaki miniklere yangından korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi.

İtfaiye erleri, gerçekleştirdikleri bilgilendirmede miniklere yangın anında yapılması gerekenleri, yangını söndürme yöntemlerini anlatıp, itfaiye ekipmanlarını tanıttı. Oldukça verimli bir gün geçirildiğini söyleyen kreş yönetimi ise Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti. - ADIYAMAN

Minikler yangın eğitimi aldı
Minikler yangın eğitimi aldı
Minikler yangın eğitimi aldı

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Kaynak: İHA

Adıyaman, İtfaiye, Yangın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Minikler yangın eğitimi aldı - Son Dakika


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