Miniklerden Camii İnşaatına Bağış

Hakkari İl Müftülüğüne bağlı merkez Hacı Cemil Onay 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, harçlıklarını Hacı Sait Camii inşaatında kullanılmak üzere bağışladılar.

Minik öğrenciler, öğreticileri Sevda Duman eşliğinde İl Müftülüğüne gelerek kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını Hacı Sait Camii inşaatı için İl Müftü Vekili Beyhan Görener'e teslim ettiler. Minik öğrencilerin duyarlı davranışları karşısında duygulandığını belirten İl Müftü Vekili Görener, "Böyle duyarlı ve bilinçli bir neslin yetişiyor olması memleketimizin istikbali için büyük bir şanstır. Gelecekte bu çocuklar ülkemizi yönetecek. Daha şimdiden Kur'an, cami ve cemaat bilinciyle tanışmış olmaları ülkemizin müreffeh geleceği için ışık olacaktır. Onların dini ve hayri hizmetlere olan duyarlılıkları hepimize örnek olmalıdır. Bu vesileyle çocukların dini ve ahlaki yönden gelişimleri için mesai mefhumu gözetmeden çalışan öğreticilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İl Müftülüğünün bütün odalarını gezen minik öğrenciler, çalışanlara şeker ikramında bulunup yaklaşan bayramlarını kutladılar. - HAKKARİ