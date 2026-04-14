Miniklerden doğaya anlamlı katkı: geleceğe nefes oldular
14.04.2026 13:51
Afyonkarahisar’da düzenlenen etkinlikte Kur’an kursu öğrencileri fidan dikerek çevre bilinci kazandı. Miniklerin heyecanı dikkat çekti.

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde düzenlenen etkinlikte minik öğrenciler doğayla buluşarak çevreye katkı sundu. Çiğiltepe Şehitler Camii inşaat alanında gerçekleştirilen programda çocuklar, ağaç sevgisini uygulamalı olarak öğrenirken, geleceğe nefes olacak fidanları kendi elleriyle toprakla buluşturdu.

MİNİKLERDEN DOĞAYA ANLAMLI DOKUNUŞ

Ali Çetinkaya Mahallesi’nde düzenlenen etkinlikte Minik Kur’an Kursu öğrencilerine ağaç sevgisinin küçük yaşta kazandırılmasının önemi anlatıldı. Çocuklar, doğanın korunması ve çevre bilinci konusunda bilgilendirilirken, ardından kendi elleriyle fidan dikerek bu bilgileri uygulamaya dönüştürdü.

Etkinlik boyunca öğrencilerin heyecanı ve mutluluğu dikkat çekerken, ortaya renkli ve anlamlı görüntüler çıktı. Program, çocukların doğayla bağ kurmasına önemli katkı sağladı.

SERTİFİKALARLA KALICI HATIRA VE GELECEK MESAJI

Program sonunda etkinliğe katılan her öğrenciye “ağaç dikme sertifikası” verilerek bu özel gün kalıcı hale getirildi. Yetkililer, çevreye duyarlı bireyler yetiştirmenin önemine vurgu yaparak bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

Doğaya atılan bu küçük adımın gelecekte büyük farklar oluşturması hedeflenirken, erken yaşta kazanılan çevre bilincinin toplumsal duyarlılığı artıracağı ifade edildi.

Haber: Faruk Kılınç

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gizli belge sızdı, ABD’nin planı açığa çıktı Asya ülkesi izin verecek Gizli belge sızdı, ABD'nin planı açığa çıktı! Asya ülkesi izin verecek
Pezeşkiyan’dan Trump’ın tehdit ettiği Papa’ya destek Pezeşkiyan'dan Trump'ın tehdit ettiği Papa'ya destek
İstanbul’da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz İstanbul'da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz
Başsavcılıktan Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda cezaevi koşullarının yetersiz olduğu iddialarına net yanıt Başsavcılıktan Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda cezaevi koşullarının yetersiz olduğu iddialarına net yanıt
Aydın Aydın’dan Nisan ortasında kar altında klip: Bu sene yaz gelmedi Aydın Aydın'dan Nisan ortasında kar altında klip: Bu sene yaz gelmedi
Çin’de 20 milyon TL’lik lüks otomobili gömdüler Çin’de 20 milyon TL'lik lüks otomobili gömdüler

15:14
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
15:06
Saran’dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan
Saran'dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan
14:56
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
14:23
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan’ın katili valinin oğludur
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan'ın katili valinin oğludur
12:43
Kemal Kılıçdaroğlu’na hapis cezası
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
11:09
Avcılar’da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor
Avcılar'da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor
