Oğuzeli 4-6 Yaş Kur\'an Kursları yıl sonu programı yapıldı

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesindeki 4-6 Yaş Kur'an Kursları yıl sonu programında minik öğrencilerin semazen gösterisi ve ilahi performansı büyük beğeni aldı.

Gaziantep İl Müftülüğü ve Oğuzeli İlçe Müftülüğü koordinasyonunda ilçedeki 4-6 Yaş Kur'an Kursları yıl sonu kapanış programı yapıldı. Oğuzeli Belediyesi Konferans Salonu'nda yoğun katılımla yapılan programa İl Müftüsü Mustafa Soykök, İlçe Müftüsü Rıdvan Yıldız, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan İlçe Müftüsü Rıdvan Yıldız, 4-6 Yaş Kur'an Kursları'nda görev yapan öğreticilere, öğrencilere ve desteklerinden dolayı velilere teşekkür etti. İl Müftüsü Mustafa Soykök ise anlamlı programın hazırlanmasında emeği geçen idareci ve öğreticilere teşekkür etti.

Miniklerin semazen gösterisi ve söyledikleri ilahiler dikkat çekti

Programın devamında sahneye çıkan minik öğrenciler, sergiledikleri semazen gösterisi ve söyledikleri ilahilerle izleyenlerin beğenisini kazandı. Duygu dolu ve neşe içerisinde geçen program, hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi. - GAZİANTEP