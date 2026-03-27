Miniklerden Yaşlılara Saygı Etkinliği

Aydıntepe Anaokulunda Yaşlılar Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte minik öğrenciler, yaşlıları canlandırdı. Programda öğrenciler, yaşlılara saygı ve sevgi teması çerçevesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Okulda organize edilen etkinlikte öğrenciler, yaşlılık temalı canlandırmalarla geçmiş yaşam kültürüne ilişkin sunumlar yaptı. Etkinlik alanında nostaljik ev yaşamını yansıtan çeşitli objeler kullanıldı.

Program kapsamında ayrıca hikaye kitabı okundu. Etkinlik ile yaşlılara saygı, kuşaklar arası iletişim ve kültürel değerler üzerine farkındalık oluşturuldu. - BAYBURT