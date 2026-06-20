Miniklere Jandarma Eğitimi

Sinop İl Jandarma Komutanlığı, Ada Anaokulu öğrencilerini ağırlayarak miniklere unutulmaz bir gün yaşattı. Renkli görüntülerin sahne olduğu etkinlikte jandarma ekipleri, çocuklara hem trafik kurallarını öğretti hem de çeşitli gösterilerle eğlendirdi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı, çocuklara jandarmayı tanıtmak, sevdirmek ve temel kurallar konusunda bilinçlendirmek amacıyla anlamlı bir projeye imza attı. Bu kapsamda Sinop Ada Anaokulu'nda öğrenim gören minik öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Jandarma personelinin yakından ilgilendiği minik misafirlere, ilk olarak geleceğin bilinçli sürücüleri ve yayaları olmaları amacıyla temel trafik kuralları hakkında uygulamalı ve teorik bilgilendirmeler yapıldı. Ardından jandarmanın asayiş ve narkotik olaylardaki en büyük yardımcılarından olan eğitimli köpek timleri sahne aldı. Köpek timlerinin çocuklara yönelik gerçekleştirdiği özel gösteri minikler tarafından hayranlıkla ve heyecanla izlendi. Program, jandarma tarafından hazırlanan eğitici çizgi film gösterimi ile devam etti.

Etkinlik, minik öğrencilere yapılan çeşitli ikramlar ve jandarma personeliyle çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - SİNOP