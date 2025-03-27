Miniklerin Ramazan Sevincine Ortak Oldu

Mehmet Aydın Kur'an Kursu'nda 4-6 yaş grubu minikler tekne orucu tuttu. Çocuklar için düzenlenen iftar programına katılan Erzincan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu ve İl Müftü Yardımcısı Gülay Demirci çocukların heyecanına ortak oldular.

Programda minik eller, dualarla, surelerle, gönülden söylenen manilerle Ramazan'ın ruhunu en saf haliyle hissettirdiler. Oruçlarını açan çocuklara hediyeler ve diş kiraları verilirken çocukların sevinci gözlerinden okundu. Çocuklar Ramazan ayının bereketini ve manevi huzurunu tattılar, oruç tutmanın mutluluğunu yaşadılar. - ERZİNCAN