'Minotek Projesi' mobilya üreticilerinin hizmetine hazır hale getirildi - Son Dakika
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'Minotek Projesi' mobilya üreticilerinin hizmetine hazır hale getirildi

08.04.2022 12:23
'Minotek Projesi' mobilya üreticilerinin hizmetine hazır hale getirildi

Erzurum Valiliği'nce hayata geçirilen Erzurum ve çevre illerin mobilya imalatı sektöründe ihtiyaçlarını karşılayacak, ülkemizde ender bulunan makina altyapısına sahip olan 'Minotek Projesi' mobilya üreticilerinin hizmetine hazır hale getirildi.

Erzurum Valiliği'nce hayata geçirilen Erzurum ve çevre illerin mobilya imalatı sektöründe ihtiyaçlarını karşılayacak, ülkemizde ender bulunan makina altyapısına sahip olan 'Minotek Projesi' mobilya üreticilerinin hizmetine hazır hale getirildi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, 2. OSB'de yaptığı toplantının ardından altyapısı tamamlanan fabrikalarda incelemelerde bulundu.

Fabrikaların önümüzdeki günlerde üretime başlayacağını aktaran Vali Okay Memiş, "İhtiyacı karşılamasının dışında aynı zamanda dışa bağımlılığı da ortadan kaldırmış olacağız. Böylece mobilya üreticileri için bir katma değer sağlanmış olacak" dedi. - ERZURUM

'Minotek Projesi' mobilya üreticilerinin hizmetine hazır hale getirildi
'Minotek Projesi' mobilya üreticilerinin hizmetine hazır hale getirildi
'Minotek Projesi' mobilya üreticilerinin hizmetine hazır hale getirildi
'Minotek Projesi' mobilya üreticilerinin hizmetine hazır hale getirildi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Minotek Projesi' mobilya üreticilerinin hizmetine hazır hale getirildi - Son Dakika


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