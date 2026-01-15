Konya\'da Miraç Kandili\'nde vatandaşlar camilere akın etti

Konya'da vatandaşlar Miraç Kandili dolayısıyla camileri doldurdu.

Miraç Kandili Konya'daki bütün camilerde idrak edildi. Tarihi Bedesten Çarşısı'nda bulunan Aziziye Camii de bu mübarek gecede doldu. Birçok vatandaş yatsı namazı vakti öncesi camiye geldi. Kur'an-ı Kerim okunan mübarek gecede vatandaşlar ellerini semaya açarak dua etti. Karatay Belediyesi de vatandaşlara ballı süt ikramında bulunurken, vatandaşlar tüm Müslüman aleminin Miraç Kandili'ni kutladı. - KONYA