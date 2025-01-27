Miraç Kandili\'nde Sancaktepe\'de Birlik ve Beraberlik Etkinliği

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Miraç Kandili vesilesiyle vatandaşlarla bir araya gelen Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Sarıgazi, Yenidoğan ve Samandıra'da gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara kandil simidi ikram ederek, bu mübarek gecede birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Etkinlikte vatandaşlarla yakından ilgilenen Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin yaptığı açıklamada, "Kandiller, paylaşmanın ve kardeşliğin en güzel sembollerindendir. Miraç Kandili'nin Sancaktepe halkına sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum." dedi. Bu anlamlı gecede halkla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Yeğin, "Bu özel günler, toplumsal dayanışma ve kardeşlik duygularımızı güçlendiriyor." diye konuştu. Belediyenin organizasyonu ile gerçekleştirilen etkinlik, dini vecibelerini yerine getiren vatandaşlara, kandil gecesinin manevi havasını yaşatmayı amaçladı. Vatandaşlar, belediyenin bu nazik ikramını memnuniyetle karşıladı. - İSTANBUL