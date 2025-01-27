Ardahan'ın Posof ilçesinde Mirac Kandili, düzenlenen programla idrak edildi.
Posof Merkez Cami'de yatsı namazı öncesi Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan kandil programında vatandaşlar bir araya geldi. İlahilerin okunduğu Miraç gecesinde ilçe müftüsü günün anlam ve önemini anlattı. Daha sonra hep birlikte eller semaya açılarak dualar edildi. - ARDAHAN
Son Dakika › Yerel › Mirac Kandili Posof'ta İdrak Edildi - Son Dakika
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