Mirac Kandili Posof\'ta İdrak Edildi

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Ardahan'ın Posof ilçesinde Mirac Kandili, düzenlenen programla idrak edildi.

Posof Merkez Cami'de yatsı namazı öncesi Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan kandil programında vatandaşlar bir araya geldi. İlahilerin okunduğu Miraç gecesinde ilçe müftüsü günün anlam ve önemini anlattı. Daha sonra hep birlikte eller semaya açılarak dualar edildi. - ARDAHAN