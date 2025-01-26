Miraç Kandili Sergisi Açıldı

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15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde Miraç Kandili sergisi kuran tilaveti ve ilahi dinletisi ile açıldı.

15 Temmuz Demokrasi Müzesi Müdürlüğü'nde düzenlenen Miraç Kandili Programı çerçevesinde Peygamber Efendimiz ve Miraç konulu serginin açılışı yapıldı. Sergi açılışında Beştepe Millet Camii İmamı Tayyip Hoş'un Kur'an-ı Kerim tilaveti ve sanatçı Ali Toprak'ın ekibi tarafından ilahi dinletisi gerçekleştirildi. Programa, Ankara İl Kültür Turizm Müdürü Erhan Karakaya, 15 Temmuz Gazileri ve davetliler katıldı. - ANKARA