Miran: 'Çanakkale, istikbalimizin yol haritası' - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Miran: 'Çanakkale, istikbalimizin yol haritası'

Miran: \'Çanakkale, istikbalimizin yol haritası\'

Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, Çanakkale'nin imkansızın başarıldığı bir destan olduğunu belirterek, "Çanakkale, büyük bir destan olmanın yanı sıra istikbalimiz için de bir yol haritası olmuştur.

18.03.2024 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, Çanakkale'nin imkansızın başarıldığı bir destan olduğunu belirterek, "Çanakkale, büyük bir destan olmanın yanı sıra istikbalimiz için de bir yol haritası olmuştur. Dün Çanakkale'yi geçilmez kılanlar, bize Çanakkale ruhunu hediye ettiler" dedi.

'Çanakkale'yi geçilmez kılan, vatan ve iman yolunda göz kırpmadan, tereddüt etmeden ölümün üzerine yürüyen şehadet ruhudur' diyen Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, "Dün Çanakkale'yi geçilmez kılanlar, bize Çanakkale ruhunu hediye ettiler. Asım'ın nesli olarak, bu ruhu besleyen değerlerimizi yaşatmalı, Asım'ın fikir ve düşünce tohumlarını dünyanın dört bir yanına saçmalı, dirilişi yeniden inşa etmeliyiz" dedi.

İmanın direniş hattının asla aşılamayacağını, Çanakkale'nin geçilmez olduğunu anlayan işgal kuvvetlerinin, ölüme tevekkül ve teslimiyetle tebessüm eden bir irade karşısında acze düştüğünü, geri çekilmek zorunda kaldığını hatırlatan Başkan Miran, Çanakkale'nin, namus, iman ve özgürlüğünü müdafaada taviz vermeyen bir milletin dayanmanın, tahammülün son sınırlarını da aşan savaşının onur, tarihimizin iftihar tablosu olduğunun altını çizdi.

'El ele verdikçe kimse bu coğrafyayı bölemez'

Başkan Miran sözlerini şöyle sürdürdü: "Çanakkale, imkansızın başarıldığı bir destandır. Çanakkale, büyük bir destan olmanın yanı sıra istikbalimiz için de bir yol haritası olmuştur. Mehmet Akif Ersoy, Çanakkale savaşında şehitlik beratı alan ve gazilik makamına ulaşan gençler ve onların emanetçisi olanlar için şöyle diyor: "Asım'ın nesli... diyordum ya... nesilmiş gerçek: İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek." Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı'nın ön sözü ve muştusu olduğu kadar, Anadolu'nun İslam dünyasının, mazlum milletlerin emperyalizme ve sömürüye karşı birliğidir, dayanışmasıdır, yardımlaşmasıdır. Çanakkale destanı, birliğin sembolü, birliğin ve zaferin modelidir. Çanakkale, aynı zamanda çağdaş dünyaya savaş ahlakını, savaş hukukunu öğreten bir mekteptir, bir okuldur. Yaralı düşman askerlerine kendi elleriyle su vermiş, yemek yedirmiş medeniyetin çocuklarının eseridir Çanakkale ruhu. Bir oldukça, el ele verdikçe kimse bu coğrafyayı bölemez, parçalayamaz. Akif'in ifadesiyle 'tefrika'dır milleti bölen, parçalayan. Oysa sineler, yürekler aynı attıkça, akıllar aynı gayeye yönelik iş birliği yaptıkça hiçbir güç bu ülkenin birliğini ve dirliğini bozamaz. Eğitim-Bir-Sen olarak, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109 yıl dönümünde, Çanakkale'yi geçilmez kılan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz". - ANTALYA

Kaynak: İHA

Eğitim Bir Sen, Çanakkale, Memur Sen, Antalya, Eyüp, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Miran: 'Çanakkale, istikbalimizin yol haritası' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Muğla için kuvvetli sağanak uyarısı
    08 Mar Muğla için kuvvetli sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde 2 saatlik periyotta kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Halkın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

  • Kütahya'da Kadın Muhtar Adayları Dayanışma Yemeğinde Buluştu
    08 Mar Kütahya'da Kadın Muhtar Adayları Dayanışma Yemeğinde Buluştu

    Kütahya'da 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, kadın muhtar adayları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen yemekte bir araya geldi. Programda keyifli anlar geçiren kadın muhtar adayları, kadın dayanışması adına önemli mesajlar verdi. Birbirlerine başarılar dileyen adaylar, Kütahya'yı yüceltmek için birlikte hareket etme çağrısı yaptı.


11:16 Bir anda kaybolması söylentileri beraberinde getirmişti Kate Middleton ortaya çıktı Bir anda kaybolması söylentileri beraberinde getirmişti! Kate Middleton ortaya çıktı
11:16 Olaylı maç sonrası FIFA da devreye girdi Olaylı maç sonrası FIFA da devreye girdi
10:46 Antalya’da yapılan anket sonucuna göre AK Parti adayı Tütüncü yüzde 41 ile önde Antalya'da yapılan anket sonucuna göre AK Parti adayı Tütüncü yüzde 41 ile önde
10:45 Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarla ilgili 12 kişi gözaltına alındı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarla ilgili 12 kişi gözaltına alındı
09:19 Gökhan Zan: TİP’in açıklamasının yasal karşılığı yok, adayım Gökhan Zan: TİP'in açıklamasının yasal karşılığı yok, adayım
11:25 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan olayla maçla ilgili ilk yorum: Hiç kimse Güçlü Türkiye’yi test etmeye kalkışmasın Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan olayla maçla ilgili ilk yorum: Hiç kimse Güçlü Türkiye'yi test etmeye kalkışmasın
09:58 Neden iptal etmedi Olaylı maçın hakemi Halil Umut Meler’e tapki yağıyor Neden iptal etmedi! Olaylı maçın hakemi Halil Umut Meler'e tapki yağıyor
09:52 Adı peş peşe kadın cinayetlerine karışmıştı Ümitcan Uygun’un cezaevindeki yeni görüntüsü ortaya çıktı Adı peş peşe kadın cinayetlerine karışmıştı! Ümitcan Uygun'un cezaevindeki yeni görüntüsü ortaya çıktı
09:45 Survivor All Star’da Ogeday Krizi: Acun Ilıcalı Devreye Girdi Survivor All Star'da Ogeday Krizi: Acun Ilıcalı Devreye Girdi
09:16 Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır’ın Etiler’deki lüks villasının kirası ortaya çıktı Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'ın Etiler'deki lüks villasının kirası ortaya çıktı
09:13 Trabzonsporlu Eren Elmalı, Fenerbahçeli futbolcuları korudu Trabzonsporlu Eren Elmalı, Fenerbahçeli futbolcuları korudu
08:46 Türk futbolunun utanç gecesi Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki skandallar Avrupa basınında Türk futbolunun utanç gecesi! Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki skandallar Avrupa basınında
08:19 İsmail Kartal olaylı Trabzonspor maçının ardından konuştu: Yardımcılarım yaralandı, oğlumun kafası şişti İsmail Kartal olaylı Trabzonspor maçının ardından konuştu: Yardımcılarım yaralandı, oğlumun kafası şişti
07:47 TİP’in adaylığını çektiği Gökhan Zan ile ilgili bomba iddia: AK Parti’den 5 milyon dolar ve TRT’de spor yorumculuğu istemiş TİP'in adaylığını çektiği Gökhan Zan ile ilgili bomba iddia: AK Parti'den 5 milyon dolar ve TRT'de spor yorumculuğu istemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2024 12:10:41. #1.13#
SON DAKİKA: Miran: 'Çanakkale, istikbalimizin yol haritası' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement