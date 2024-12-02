Mısır Çarşısı Yangınında Esnafa Destek Ziyareti

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Silahlı gruplar bir şehri daha ele geçirmek üzere

(VAN) - Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Neslihan Şedal, yangında büyük oranda tahrip olan Mısır Çarşısı'nı ziyaret etti. Şedal, belediye olarak gerekli çalışmayı yaparak, esnafın mağduriyetini giderme çabası içerisinde olacaklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Neslihan Şedal ve İpekyolu Meclis üyelerinden oluşan bir heyet, nedeni henüz bilinmeyen yangında büyük bölümü hasar gören tarihi Mısır Çarşısı'nda esnafı ziyaret etti.

"Esnafın mağdur olmasına izin vermeyeceğiz"

Mısır Çarşısı'nda açıklama yapan Neslihan Şedal, "Hasar tespiti arkadaşlarımız tarafından yapılıyor. En kısa sürede bu konuyla alakalı geniş bir toplantı yapıp planlama çıkaracağız. Buradaki hiçbir esnafımızın mağdur olmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Çarşıda dükkanı zarar gören esnaf Levent Tekin, 135 dükkanın büyük oranda zarar gördüğünü belirtti. Tekin, belediyenin ziyareti ve desteğinden memnun olduklarını ve esnafın zararlarının acil karşılanması gerektiğini dile getirdi.