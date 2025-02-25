Mısır'dan Aranan Şahıs Denizli'de Yakalandı

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RAMS Park\'a adım atar atmaz yaptığı hareket olay oldu

(DENİZLİ) - Denizli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan denetimlerde, İnterpol Europol Daire Başkanlığı'nca Mısır tarafından "tasarlayarak adam öldürme" suçundan kırmızı bültenle aranan şahıs Denizli'de yakalandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ve Merkezefendi ile Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortak yapılan operasyon sonucunda, İnterpol Europol Daire Başkanlığı'nca Mısır tarafından aranan şahıs yakalandı.

"Tasarlayarak adam öldürme" suçundan kırmızı bültenle aranan ve ülkeye iadesi amaçlı tutuklanması istenen M.I.A.M.'nın iade işlemleri başlatıldı.