Mısır İthalatı İçin Tarife Kontenjanı Açıldı

Ticaret Bakanlığı et üretiminde önemli yer tutan hayvan yemi girdilerinden mısır için arz güvenliği ve fiyat artış riskini önlemek için ithalatta 30 Haziran'a kadar geçerli 1 milyon tonu aşmayacak tarife kontenjanı açtı.

Ticaret Bakanlığından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığımız piyasaların doğru yönlendirilerek spekülatif fiyatların önlenmesi, temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması ve ülke ihtiyacının yerli üretimin teşviki yoluyla karşılanabilmesi amacıyla üretici ve tüketici refahını birlikte değerlendirerek, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak ticaret politikalarının tüm araçlarını kullanarak gerekli tedbirleri almaktadır" ifadelerine yer verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığını talebi üzerine fiyat istikrarı için kararın alındığı belirtilen açıklamada, "Bu çerçevede, Tarım ve Orman Bakanlığının talebi üzerine, vatandaşlarımızın temel tüketim maddelerinden et için önemli bir üretim girdisi olan hayvan yeminin yanı sıra diğer bazı gıda ürünlerinde de kullanılan mısırın arz güvenliği ve fiyat istikrarını sağlamak, bu yolla gıda fiyatlarının olumsuz etkilenmesini önlemek maksadıyla, yerli mısır üretiminin tüketimi karşılamada yetersiz kaldığı miktarın 1 milyon tonluk kısmı için 30 Haziran 2025 tarihine kadar kullanılmak üzere yüzde 5 gümrük vergili tarife kontenjanı açılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

1 Temmuz'dan sonra mısır ithalatından gümrük vergisinin tekrar yüzde 130 olarak uygulanacağı ifade edilen açıklamada "Sınırlı miktarda ürüne yönelik düşük gümrük vergisi ile ithalat uygulaması, yerli üreticinin korunması gereği ve ürünün hasat dönemi gözetilerek, 1 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla sona erecek ve mısır ithalatında gümrük vergisi asıl seviyesi olan yüzde 130 olarak uygulanacaktır. Söz konusu tarife kontenjanı kapsamı ithalattan adil bir şekilde faydalanılabilmesini teminen, bir kullanıcı tarafından tek seferde en fazla 8 bin ton ithalat gerçekleştirilebilecek olup, müteakiben tekrar ithalat yapılabilmesi için 7 gün beklenmesi gerekecektir" denildi. - ANKARA