Potanın Perileri'nden Dünya Kupası'na erken veda - Son Dakika
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Potanın Perileri'nden Dünya Kupası'na erken veda

Potanın Perileri\'nden Dünya Kupası\'na erken veda
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA Dünya Şampiyonası C Grubu'ndaki üçüncü ve son karşılaşmasında Porto Riko'ya 71-68 mağlup oldu. Belçika ve Avustralya yenilgilerinin ardından Porto Riko karşısında da istediği sonucu alamayan Potanın Perileri, turnuvayı galibiyet elde edemeden tamamladı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA Dünya Şampiyonası macerası sona erdi. C Grubu'ndaki son maçında Porto Riko ile karşılaşan Türkiye, parkeden 71-68 mağlup ayrıldı. Ay-yıldızlılar böylece grupta oynadığı üç karşılaşmadan da yenilgiyle ayrılarak organizasyona veda etti.

Potanın Perileri'nden Dünya Kupası'na erken veda

PORTO RİKO'YA 3 SAYI FARKLA KAYBETTİK

Turnuvadaki ilk galibiyetini almak isteyen Potanın Perileri, Porto Riko karşısında son ana kadar mücadeleyi sürdürdü. Ancak kritik anlarda üstünlüğü ele geçiremeyen Türkiye, karşılaşmayı 71-68 kaybetti ve Dünya Şampiyonası'ndaki üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Potanın Perileri'nden Dünya Kupası'na erken veda

İLK MAÇTA BELÇİKA'YA KAYBETTİ

Türkiye, Dünya Şampiyonası'ndaki ilk karşılaşmasında Belçika ile karşı karşıya geldi. Potanın Perileri mücadeleyi 89-75 kaybederek turnuvaya mağlubiyetle başladı.

Potanın Perileri'nden Dünya Kupası'na erken veda

AVUSTRALYA'YA DA MAĞLUP OLDU

Ay-yıldızlıların ikinci rakibi ise Avustralya oldu. Türkiye bu karşılaşmadan da 87-71'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Porto Riko karşısında alınan 71-68'lik yenilgiyle birlikte Potanın Perileri'in C Grubu'ndaki karnesi şöyle oluştu:

  • Türkiye 75-89 Belçika
  • Türkiye 71-87 Avustralya
  • Türkiye 68-71 Porto Riko

3 MAÇTA GALİBİYET ÇIKMADI

A Milli Kadın Basketbol Takımı, böylece Dünya Şampiyonası'nda çıktığı 3 karşılaşmanın tamamını kaybetti. C Grubu'nda galibiyet elde edemeyen Potanın Perileri için turnuva sona erdi.

Dünya Şampiyonası, Avustralya, Porto Riko, Basketbol, Belçika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Potanın Perileri'nden Dünya Kupası'na erken veda - Son Dakika

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SON DAKİKA: Potanın Perileri'nden Dünya Kupası'na erken veda - Son Dakika
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